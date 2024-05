Una diputada nacional sanjuanina busca bajar la edad de imputabilidad de delitos a 13 años

Hoy en el país no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad . Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación.

La legisladora orreguista dijo que su iniciativa tiene en cuenta "los distintos números que se presentan en el país, no tanto en la provincia, porque en la provincia no tenemos, gracias a Dios, muchos casos, pero sí existen algunos. Y entonces, si bien es un tema que hemos venido estudiando y que es bastante polémico, tenemos razones valederas para poder hacerlo y bajar la edad de imputabilidad a los 13 años".

Argumentó, en diálogo con Radio Sarmiento este miércoles, sobre los 13 años que "a los 13, por ejemplo, las personas podemos responder o podemos ser libres en el momento de elegir nuestra sexualidad y tener relaciones sexuales. Pero, sin embargo, no somos responsables si a través de éstas cometemos un daño. Entonces, si podemos elegir, también tenemos que ser responsables".

Explicó que el proyecto apunta para que desde 13 a 14 años actúe una Comisión de expertos como psicólogos que establezca si el menor realmente comprendía la criminalidad del acto". También se fija que para las personas de entre 13 y 15 años respecto a los delitos de acción privada (como injurias) o los detenidos con pena de libertad que no excedan los dos años o multa o inhabilitación, sigan respondiendo de la manera que lo están haciendo hasta ahora, es decir, que sigan siendo no punibles.

"Apuntamos a aquellos delitos cuya pena no sea inferior a 15 años. Como robo con armas, robo seguido de muerte, violaciones, homicidios, llamados delitos graves", afirmó.

Para Picón, la iniciativa "tiende a proteger a estas personas. Porque se da en algunas provincias, por suerte en nuestra provincia no se da, pero no quiere decir que no pueda darse, que mandan a cometer estos hechos a menores por el simple hecho de que son menores y no van a quedar detenidos. Porque podemos decir que los menores se les va a aplicar las medidas de cohesión, de seguridad, las penas aplicables, el régimen de ejecución penal conforme a los mayores, por supuesto, en establecimientos absolutamente distintos a los mayores. También se van a cuidar a los menores de que no sean usados para cometer este tipo de delitos".

La legisladora opinó sobre esta medida que "no es suficiente, es una parte, pero una parte necesaria. También debe esto ir acompañado de políticas públicas que cada una de las provincias va a tener que llevar adelante para contener a las familias, para no tener que llegar a esto. Pero la verdad es que hoy es necesario avanzar con un proyecto maduro, un proyecto que, por supuesto, sea perfectible, que podamos tratarlo en comisión y que avance sobre lo que nos está pidiendo la sociedad. El que comete un delito y puede comprender el delito si lo está cometiendo que responda por eso".

