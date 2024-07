Las 6 medidas que vienen con el nuevo Jefe de Policía de San Juan: efectivos, equipamiento ¿y qué más?

El comisario General Néstor Marcelo Álvarez acaba de asumir como Jefe de la Policía de San Juan, tras la decisión de Marcelo Orrego de reemplazar a Eduardo Lirola luego las tensiones con el secretario de Seguridad local, Gustavo Sánchez. Este jueves, Álvarez adelantó ideas sobre lo que se viene en la fuerza policial y la impronta que espera imprimir como autoridad. Anticipó que se viene la incorporación de 150 efectivos y la compra de equipamiento para mejorar el patrullaje en las calles provinciales. A la par, dijo que no le tiene miedo a las internas dentro de la institución, lo que no es un dato menor en el contexto de su propio ingreso.

Entre las cosas que considera que se puede mejorar, Álvarez enumeró "mayor prevención, mayor presencia en las calles sanjuaninas, más acercamiento a la comunidad. Esas son las prioridades porque lo que la gente lógicamente necesita ya es mayor presencia policial, prevención y se puede".

Confirmó que habrá mayor presencia policial en la calle. "Estamos trabajando en eso para buscar la dinámica a los operativos y ver cómo podemos llegar a más lugares dentro de la provincia", afirmó.

Anticipó una instancia de consulta: "Yo recién asumo, así que he tenido una plana mayor, quiero asumir con otros jefes departamentales para ver también la actualidad del personal, cómo están distribuidos los móviles y demás. Bueno, en base a eso ya empezar a organizar un servicio para optimizar lo que se tiene".

¿Le teme a la interna policial, a esto de que empiecen a aparecer o a fogonear situaciones que puedan complicar su gestión? fue la pregunta. Y Álvarez respondió que "la verdad que no, porque he sido muy claro al principio, hablar con la plana mayor y otras personas que ejercen el comando dentro de la institución. Yo solamente vengo a trabajar, vengo a acompañar, a pedir la colaboración y el acompañamiento de todo el personal".

Y destacó que "ellos me conocen, la mayoría, de mi trayectoria, y saben que yo también trabajo al lado de ellos porque me gusta estar en la calle, me gusta acompañar, me gusta hablar, me gusta enseñar también lo poco o mucho que uno pueda saber. Pero no, no me tengo temor a eso".

Las medidas que anticipó Álvarez

Más efectivos

Álvarez señaló que, como dijo el gobernador durante el acto de asunción, va a haber incorporaciones en la fuerza. Y que serán aproximadamente 150, entre agentes y oficiales. Este personal va a sumar directamente a la prevención del delito, a recorrer las calles. "La idea es tratar de ser una Policía proactiva, pero hay que trabajar para hacer eso también". Afirmó que "sé que se está trabajando en ello, sé que muy pronto va a salir, pero no podría confirmar una fecha".

¿Rotación de jefes?

Consultado sobre si se van a hacer recambios de comisarios a partir de su llegada y otros dentro de la estructura policial, el nuevo Jefe no lo descartó. "Ese es otro tema que también estoy evaluando y poniéndome al día, porque si se producen cambios, si se producen traslados, lógicamente van a ser en bien de servicio, conforme a la capacidad, al conocimiento, pero esto recién lo estoy evaluando". A la vez confirmó que es factible que se pueda dar".

Departamentos alejados

Afirmó que el trabajo con las dependencias de los departamentos alejados será el mismo que el de las delegaciones del Gran San Juan y con algunas especificidades necesarias. "Vamos a tratar de aplicar la misma impronta en los departamentos alejados, pero viendo también la realidad de los recursos de personas, de recursos materiales y demás, y ver cómo se puede trabajar de la mejor manera para llegar a cumplir con el objetivo final, que es la seguridad".

Ascensos

Sobre los ascensos en la Policía de San Juan, Álvarez analizó que "existe ya un procedimiento administrativo que está previsto. Todos los años, en octubre, se comienza con el trabajo de la junta de calificaciones, que son los que califican al personal que está apto para ascender en cuanto a antigüedad, en cuanto a la jerarquía y demás, y obviamente, se empieza a estudiar legajo por legajo, conforme al listado. Ascenderá aquel que tenga los méritos suficientes y que haya trabajado de forma constante y permanente en el bien de la seguridad".

Salarios

Ante la consulta de si cree que un policía en San Juan está bien pago, el Jefe dijo que "el tema salarial, estimo que está bien. No es una cuestión que maneje el Jefe de Policía, pero lo que sí puedo decir es que el señor gobernador, cuando me convocó para esta tarea, me transmitió que él va a hacer todo lo posible para que el personal policial tenga todos los recursos, en todo sentido, que pueda cumplir la función como corresponde".

Equipamiento

"Se está trabajando y se está definiendo ese tema y eso también va a salir prontamente, el tema de la obtención de nuevas movilidades, motos y también otros recursos que hace falta dentro de la licitación. Por ejemplo, chalecos antibalas y armamento", anunció. Agregó que estima que estas mejoras se conseguirán en lo que queda de 2024. "Estimo que sí, están trabajando eso desde las órbitas gubernamentales, así que estimo que en cualquier momento va a salir", aseguró.