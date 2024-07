La Iglesia sanjuanina y su crítica al proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "Ningún pibe nace chorro"

“Ningún pibe nace chorro… pero muchos vienen al mundo con el estigma de la pobreza. Los niños no nacen iguales. Ya no lo son en el vientre de la mamá”, escribió en un artículo de opinión la máxima autoridad de la Iglesia en San Juan, monseñor Jorge Lozano. De ese modo, se refirió al proyecto de ley diseñado por el Ejecutivo nacional que fue enviado al Congreso para bajar la edad de imputabilidad de 13 años.

“Es importante a la hora de legislar contemplar todas las situaciones en cuanto a los menores vinculados al delito. Analizar cuáles son las causas para no solo ver como apagamos el incendio, sino también cómo hacemos para que no se encienda y esto tiene que ver con la igualdad de oportunidades con las posibilidades de que niños y adolescentes no abandonen ni sean expulsados del sistema educativo, que sus anhelos de vida no pase por comprar ropa de marca y para eso tener que delinquir o vender droga, vincularse en el narcomenudeo”, comentó Lozano luego de su nota publicada por el diario La Nación, en rueda de prensa en la provincia.