PAMI San Juan: por la gran deuda de alquiler, a qué famoso edificio evalúa mudarse

La mudanza es una opción que hoy manejan como escenario menos probable, ya que apuestan a poder resolver el pago del alquiler del inmueble, que Nación adeuda a un particular hace 17 meses y que asciende a más de 30 millones de pesos, tal y como adelantó Tiempo de San Juan. Claros dijo, en declaraciones a Radio Sarmiento, que hay chances de acordar, en medio del conflicto que está en la Justicia Federal.

image.png La sede de PAMI San Juan está ubicada hace más de cuatro décadas en la esquina de Córdoba y Mendoza.

"Estamos en conversaciones. Hemos tenido una audiencia en el día de antes de ayer, precisamente, donde ambas partes pasaron a un cuarto intermedio, para el 19 de abril aproximadamente, donde con buena voluntad de ambos lados el problema se va a solucionar. Se van a conseguir los fondos", dijo optimista el funcionario nacional en San Juan.

Por diversas conversaciones de ambos lados, locador y locatario, se ha logrado evitar hasta ahora el desalojo pero no hay certezas sobre el futuro de la sede.

"Tenemos una muy buena relación y una buena predisposición para que todo se complete y llegue a un feliz término. Así que en estos dos días, que quedan estos 30 días que nos han dado después, vamos a llegar a una solución", explicó Claros sobre los plazos que manejan en esta suerte de ultimátum para que Nación pague la renta.

El funcionario aseguró que hace casi dos meses que asumió y se encontró con este complejo cuadro, al cual está abocado de lleno para llegar a la solución. "No sabría decir", respondió sobre por qué se acumuló esta deuda millonaria durante la gestión de Alberto Fernández. Aclaró que "no es que haya un faltante de dinero, sino que no se pagó directamente" y que el desembolso lo hace directamente Nación con el locador.

Claros confirmó que hay una problemática similar con la sede de Barreal. Allí, sostuvo, "estamos en conversaciones otra vez, para firmar los contratos y para pagar lo que se debe, y ponerse al día como corresponde".

La eventual mudanza de PAMI San Juan, a un famoso edificio

Claros habló sobre la opción de mudarse en caso de no llegar a un acuerdo por el edificio de Avenida Córdoba. "Siempre todos los seres humanos tenemos esa cosita de querer cambiar para mejor. Cuando ya llevamos 40 años en la misma casa, y hay otras cosas más bonitas, bueno, por supuesto, estamos viendo otros locales".

image.png El edificio del Correo Argentino, amplísimo y ubicado pegado a la Peatonal de San Juan.

El funcionario afirmó que "estamos viendo, en un momento se vio la posibilidad del Correo, que sería para mí espectacular, es un lugar hermoso. El edificio del Correo, donde ya anteriormente el PAMI había invertido mucho, y después se cayó eso. Bueno, vamos a ver si se puede volver a reflotar".

Se trata de una estructura en pleno centro que también maneja Nación, con espacio importante porque el servicio postal solo ocupa un sector, mientras que en otro funcionan oficinas de Radio Nacional.

"Exactamente vamos por ese edificio. Siempre buscando la comodidad del afiliado, que estemos dentro de las cuatro avenidas, cerca de los prestadores, para que no les sea tan difícil el caso".

El director de PAMI informó que el edificio del Correo es mucho más grande que el que hoy ocupan sobre Avenida Córdoba.

De todas maneras, el funcionario destacó que "nosotros vemos, y Buenos Aires es el que decide, porque de allá vienen los arquitectos, y vienen todos y le dicen sí o no. Son los que aprueban".

El del Correo no es el único edificio en vista. "Estamos buscando locales más o menos de 1.000, 1.300, 1.400 metros cubiertos. Estamos hablando de un edificio importante para todo lo que significa el movimiento del PAMI", afirmó.