La revolución de Rafael Claros: los ejes de gestión del nuevo director de PAMI en San Juan

En ese contexto, adelantó que habrá una reorganización, pero aun faltan cuestiones por definir. “Si bien no está desbordado, tenemos muchas cosas por mejorar”, reconoció el profesional.

En las cuestiones por mejorar, la relación con la Asociación de Médicos de Cabecera y con la Clínica Santa Clara están en el ojo de análisis, debido a que en un primer momento se estudiaba la continuidad de los convenios. Al respecto sobre los médicos de cabecera, Claros indicó: “Tenemos que seguir contando con muchos más médicos de cabecera para agilizar todo esto. Vamos a abrir el convenio, con muchos más médicos. Se va a renovar y se va ampliar, para que sea más ágil el sistema. Queremos que el afiliado pueda elegir a donde ir y retomaremos eso”.

Reconoce que muchas veces, debido a la importante masa de jubilados que hay en San Juan, el sistema se puede ver desbordado, por lo que la principal tarea es evitar que eso suceda.

Con relación a Santa Clara, no solo se renovará el convenio para continuar trabajando con la clínica, sino que no se descartan buscar “otras alternativas”. “Buscar alternativas sería trabajar a la par con otras instituciones privadas. Esto es el comienzo, estamos estudiando y estamos viendo la factibilidad de agregar más espacios o si estamos en condiciones, con lo que tenemos, de seguir brindando la atención. Es un tema a trabajar”, aseguró.

Un PAMI “simple y más humano”, los ejes de gestión de Rafael Claros

Al ser consultado sobre cuáles serán sus ejes de gestión, el profesional enfatizó en la necesidad de entender que se trata de un sistema que debe desarrollar una comprensión diferente hacia los jubilados, ya que si bien hay un porcentaje que maneja sin problemas la tecnología, hay un importante grupo que no solo no comprende los medios tecnológicos, sino que además no cuenta con ayuda para facilitar sus trámites.

“Vamos a ayudar, a simplificar lo tecnológico, porque muchas veces el adulto mayor se siente mal y quiero un poco modificar todo esto”, remarcó Claros.

Apunta no solo a simplificar el sistema, sino también a acortar los tiempos de espera que debe tener un afiliado si necesita un profesional. Reconoció que por ejemplo esperar meses para ser visto por un médico no es razonable, por lo que sus esfuerzos están enfocados en un sistema simple, accesible y ágil.

Esto va de la mano con el trato hacia los afiliados. “Tenemos que hacer algunos cambios, sobre todo el trato hacia el adulto mayor, es donde fundamentalmente vamos a trabajar, porque estamos considerando que hay un maltrato. Es lo que yo percibo. Percibo que tenemos que brindarles más cosas a nuestros afiliados”, indicó.

Este trabajo no será solo con el personal de PAMI. Los anhelos de Claros es extender esta filosofía de vida a los nexos que trabajan fuertemente con la obra social, como son los médicos y la Clínica Santa Clara.

“Mi idea es tratar de forma más humanitaria. Que sea todo más simple y más humano. En lo personal, yo lo aplico, y trataré que sea una característica de mi gestión, que sea así en todos lados”, puntualizó Claros.

Rafael Claros, un médico con carrera al lado del adulto mayor

Rafael Claros tiene 73 años, y lleva 40 años dedicado a la salud. Su especialización la hizo en gerontología, es decir, durante gran parte de su carrera se dedicó a la salud de las personas que se encuentran en la tercera edad, siendo uno de los pocos médicos que se dedica a ello en San Juan.

El ser médico gerontólogo no es menor en el cargo que hoy tiene. Reconoce que trabajar con adultos mayores fue una elección de vida. “Será que viene en los genes, en la parte familiar donde siempre se respetaron a los abuelos, y quiero que perdure así, con el adulto mayor en la casa, hasta último momento brindando lo mejor”, reflexionó Claros.

El profesional tiene bien en claro los desafíos a enfrentar, sabe que no será sencillo, sobre todo en el plano de austeridad y la crisis económica nacional que afecta a todos los organismo del Estado. Pese a ello, espera poder cumplir con éxitos sus expectativas, marcando una revolución positiva dentro de PAMI en San Juan.