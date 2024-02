OSP en déficit: les dieron de baja a auditores externos "que no auditan"

Para el funcionario el gasto por cada afiliado excede al promedio nacional. "La OSP tiene un gasto per cápita al 23 de diciembre de 35.000 pesos por afiliado. Y el promedio en la Argentina de un aporte de una obra social provincial que funcione es de 22.000 a 23.000 pesos al 23 de enero. Esos números hoy han cambiado ya. Entonces estamos gastando un 45 % más y prácticamente sin un servicio, porque el servicio que da la Obra Social Provincia a sus afiliados es deficitario", analizó.

¿Las razones de que se paguen altos costos y se den malas prestaciones? "Simple y claro, una mala administración. Se gasta más de lo que entra y, bueno, como en la casa de uno", afirmó Dobladez.

El ministro de Salud afirmó que "nosotros tenemos que nivelar los gastos, optimizar el gasto para poder empezar a dar las mejoras a los afiliados. Las mejoras a los afiliados se da a la mejora a los prestadores, obviamente. Hemos ido subsanando las deudas para mantener el servicio. Todo lo que nosotros hemos tenido que hacer incluso acá en el Ministerio era que todo siguiera funcionando y en eso nos hemos concentrado y ha costado mucho que siga funcionando. Porque la medicina no puede parar, la salud no puede parar ni un día y el primero de enero teníamos que seguir funcionando y en eso hemos estado concentrando. Ahora viene la etapa de identificar qué vamos a fortalecer para mejorar el servicio tanto en la obra social provincia como en la salud pública".

Respecto de la "mala administración", detalló que "en las prestaciones no tanto, pero hay gastos superfluos que no necesarios, incluso que no llegan al afiliado, que no son vitales para el afiliado. Entonces eso es lo que hay que recuperar". Y apuntó directamente contra los auditores externos: "Que el gasto vaya directamente al afiliado, se gaste en el afiliado, no en grandes auditorías que no auditan, en grandes empresas auditoras que no auditan y en muchas otras cosas que hemos tenido que nivelar". Para el ministro de Salud, en la OSP hay auditorías que no se hacen o empresas que no auditan.

Consultado por Tiempo de San Juan sobre si estos casos generarían alguna denuncia a la justicia, respondió que "la mala administración no soy yo quien la va a juzgar. Yo estoy hablando de una mala administración, que es un malgasto. Yo no puedo juzgar eso".

El ministro dijo que en este marco, tomaron la decisión de cambiar la forma en que se audita el funcionamiento de la OSP. "Estamos cambiando las auditorías para que se audite. No hace falta contratar empresas y pagar millones para contratar empresas que auditen", evaluó.

Chau empresas, hola informatización

El funcionario anunció que lo primero que buscan oficialmente implementar es "un sistema informático acorde a las necesidades y acorde al tiempo que vivimos. Un sistema informático que, de por sí, eso ya reduce un 70% la auditoría, porque tiene marcadores específicos. Y el resto, auditoría local". Y fue taxativo: "No queremos seguir con las empresas privadas".

¿Cuándo se va a poner en marcha este nuevo sistema informático en la OSP? Dobladez informó que ya se está empezando a implementar, que se están haciendo las pruebas. "Se tiene que ir probando todo el sistema antes de largarlo. Hay muchas medidas de seguridad que hay que implementar, por eso hemos pedido a la DPI (Dirección Provincial de Informática) que nos dé el visto bueno en los controles y en la encriptación de todos los datos. Que era el problema que hubo en tiempos anteriores.

El caso Garder

Los anuncios de Dobladez respecto de las auditorías externas cobran mayor relevancia a la luz del caso Garder, que está en pleno tratamiento en la Justicia. Se trata de una prestadora de internaciones domicialiarias sospechada de estafar a la OSP. Se investigan presuntas maniobras que involucran a pacientes muertos, firmas truchas, logos falsificados, módulos alimentarios que no fueron entregados, internaciones domiciliarias y traslados que nunca existieron, al igual que intervenciones que jamás se realizaron.

En la causa Garder hay 7 imputados, entre ellos médicos auditores que debían controlar que maniobras así no se llevaran adelante. Es por eso que el fiscal del caso, Iván Grassi, apuntó contra la auditora de Nivel Salud que es el ente fiscalizador que había contratado la OSP para esos trabajos, y contra un médico auditor de la OSP. Según la fiscalía, ambos firmaron y autorizaron los "servicios fantasmas".

Dobladez ratificó este martes que la empresa denunciada sigue vinculada con la OSP, por mandato judicial. "Ese tema está en la Justicia. Y la Justicia indicó a la Obra Social Provincia antes de que nosotros asumiéramos que debía continuar hasta que tuviera sentencia firme". Sobre si está prestando servicio normal esta empresa, el ministro respondió que "muy poco".