Plus y mejorar los tiempos de pago, entre los principales desafíos que tendrá el nuevo interventor de la OSP

En torno a esto, aseguró que la solución para evitar estos inconvenientes y poner en riesgo la cobertura a los pacientes es mejorando las auditorías. “De todas maneras, debo decir que no hay atraso en los pagos, como tal, ya que del 1 al 15 se presenta la facturación, pero son pacientes atendidos del mes anterior. A la obra social cuando ingresa, recién corren los días cuando se pagan. Ellos plantean una demora de los pagos, pero son presentaciones extraordinarias fuera del 15”, dijo.

En este contexto, adelantó que el viernes de esta semana tienen programado un encuentro con los representantes de las entidades que nuclean las farmacias, para limar asperezas y mejorar la situación que están atravesando.

Relación con asociaciones intermedias y colegios de profesionales médicos

Durante la gestión anterior uno de los principales reclamos de los colegios de profesionales médicos estaba orientado a renunciar al convenio con las asociaciones intermedias y negociar directamente con la OSP. Sobre ello, Fasoli indicó que tendrá una postura al respecto.

“Vamos a pagar las prestaciones. No puedo permitir que, ante una cirugía, por ejemplo, reciba una factura por cada persona que participó, porque es una locura. Si pido los comprobantes a cada uno de los profesionales de manera independiente, necesito tener tantas historias clínicas como profesionales que hayan intervenido. Es una cuestión lógica de procedimiento. El tema de los convenios y los contratos lo tiene la asociación intermedia por esta cuestión ejecutiva”, dijo.

image.png

De esta manera, anticipa que no será política de esta gestión en la OSP realizar convenios de manera individual con diferentes colegios o asociaciones, como sucedía con el Colegio de Psicólogos y la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan.

De acuerdo a lo que indica el profesional, esta decisión es “para simplificar la forma de pago, y no para complicar” porque, además, en caso de recibir la facturación de cada especialista en particular se necesitaría contar con un amplio equipo en auditoría, situación que no es viable actualmente.

Plus, un tema que genera discordia y la posible solución que se analiza

Sin duda el pago de plus, que se conoce es una práctica ilegal pero aun así gran parte de los profesionales médicos lo cobra, es un tema que preocupa a la conducción de la OSP.

“Lo tenemos que definir bien. El tema del plus es una consecuencia de la baja remuneración que reciben los profesionales por la prestación. El criterio de este grupo es llegar a un valor ético escalonado, armado de tal manera que se nos permita pagar un valor en consulta con algunas condiciones”, indicó Fasoli.

Y continuó: “Esto lo vamos a hacer un control riguroso, con la condición de fidelización de prestadores. Esto es pensar en el paciente en cuanto a la atención, buscando el beneficio del paciente. Si tengo un 90% de estudios de diagnóstico por imágenes en pacientes normales, algo no está bien. Si no cumple con los estándares que estamos pidiendo, no se puede pagar el valor mínimo ético. Es el criterio general. No voy a perseguir a nadie, porque no es la función del interventor; pero si vamos a eficientizar el sistema, para que el prestador sepa que está siendo controlado y observado. Tendrá una remuneración acorde que le permita al afiliado atenderse sin tener que hacer un pago extra”.

Esto es de cierta manera alentador, ya que, en caso de poder implementarlo, se erradicaría una vieja práctica que golpea de lleno al afiliado a quien no solo le descuentan dinero por la obra social, sino que además debe pagar al momento de cualquier consulta, practica o estudio.

Los tres desafíos principales que tendrá Fasoli durante la gestión

De acuerdo a lo que expresó el profesional, el primer desafío es eficientizar el sistema, aceitarlo de manera tal que se destraben tiempos burocráticos y evitar irregularidades o inconvenientes.

En segundo lugar, señaló que al eficientizar el sistema, se podrá brindar una mejor atención a los afiliados.

El tercer desafío mencionado por Fasoli es brindar el servicio que corresponda con la mayor calidad posible. “Esos son los desafíos. Obvio son importantes, pero con orden se podrá hacer. Es lo que vamos a hacer, estamos ordenando un poco las cosas”, concluyó el nuevo interventor de la OSP.