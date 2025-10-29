miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diplomacia

ONU: Argentina, entre los 7 países que votaron contra Cuba

Por abrumadora mayoría la ONU votó el fin del bloqueo a Cuba. Argentina rompió su posición histórica y votó contra la isla, junto a Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles, la República Argentina rompió con su tradición histórica en política exterior al votar por primera vez en contra de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Lee además
embargo a cuba: el primer desafio de quirno como canciller, que le costo el cargo a mondino
Diplomacia

Embargo a Cuba: el primer desafío de Quirno como Canciller, que le costó el cargo a Mondino
el gobierno de estados unidos cuadruplico la cuota para importar carne vacuna desde la argentina
Oficial

El gobierno de Estados Unidos cuadruplicó la cuota para importar carne vacuna desde la Argentina

La resolución cubana, que pedía el fin del embargo mantenido por EE.UU. por más de seis décadas, fue condenada por trigésima tercera oportunidad. Recibió un apoyo abrumador de 165 votos a favor, mientras que solo siete naciones votaron en contra.

image

Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, se unió al bloque de rechazo encabezado por Estados Unidos e Israel. Otros países que se sumaron a la postura estadounidense fueron Paraguay, Ucrania, Hungría y Macedonia del Norte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/HelenaVillarO/status/1983560389146391038?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983560389146391038%7Ctwgr%5E17917b433786a5f56241da96f8b1ef2a3c6eb971%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F570777-onu-vuelve-condenar-bloqueo-eeuu-cuba&partner=&hide_thread=false

La deuda política y el alineamiento con Washington

El quiebre de la postura argentina se interpreta como un alineamiento absoluto y completo del gobierno de Milei con Estados Unidos, que no permite matices tras el rescate financiero norteamericano que le permitió a Javier Milei llegar competitivo a las elecciones legislativas.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ironizó que el cambio de postura representa "el primer retorno del salvataje de Bessent", en referencia al secretario del Tesoro de Estados Unidos, indicando que la injerencia de la potencia del norte ahora se extiende a la política internacional argentina.

Una tradición rota

El voto en contra de la condena al bloqueo rompe con un consenso que se mantenía inalterable desde hace más de tres décadas. Históricamente, gobiernos democráticos sucesivos —incluyendo a Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, y Macri— siempre votaron a favor de condenar el bloqueo, en defensa del derecho internacional y de la soberanía de los pueblos. Cuba, además, ha sido un país que históricamente acompañó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

Desde la oposición, el cambio de sentido del voto fue calificado de "injusto, anacrónico e inhumano", y se lamentó la pérdida de soberanía que esto significa para Argentina.

Críticos como Carlos Bianco advirtieron que esta postura debilita la posición de Argentina en el litigio por las Malvinas: "¿cómo le vamos a pedir a la comunidad internacional que acompañe nuestro reclamo de soberanía, basado en el derecho internacional, si desconocemos ese mismo derecho con nuestra posición a favor del bloqueo?". Además, se señaló que esta acción podría estar violando la Ley 24.871, que establece que las leyes extranjeras que pretenden generar efectos extraterritoriales mediante la imposición de bloqueos económicos son absolutamente inaplicables en territorio argentino.

Cabe destacar que, en una ocasión anterior durante la gestión libertaria, un voto argentino a favor de Cuba le costó el cargo a la entonces canciller Diana Mondino.

El rechazo global al embargo

La resolución de la ONU exige el levantamiento del embargo y el retiro de Cuba de la lista estadounidense de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, calificación que Cuba considera "espuria".

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el resultado de la votación como una "victoria de Cuba". Rodríguez denunció que el bloqueo estadounidense busca "provocar un estallido social que derive en un derrocamiento" del Gobierno cubano y que la política de Washington es "el principal obstáculo a la plena realización de los derechos humanos en Cuba, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad energética y alimentaria".

Según el último informe de La Habana, los daños acumulados del bloqueo durante más de seis décadas ascienden a 170.677,2 millones de dólares a precios corrientes. El embargo ha afectado gravemente el acceso del país a bienes esenciales, incluyendo medicamentos y tecnologías, limitando su capacidad para atraer inversión extranjera.

Temas
Seguí leyendo

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: detuvieron al abogado de los Sena

Guillermo Moreno, tras el fallo de la Corte: "Lo más probable es que vaya preso"

Tinelli apoyó la reforma laboral de Milei, y estallaron las redes

Quién es Claudio Castro, el cantante y gobernador de Río de Janeiro que ordenó el ataque al Comando Vermelho

El gobierno anunció una actualización de las prestaciones por discapacidad

En pocas horas, la Corte Suprema se puso al día con causas que involucran a políticos opositores y oficialistas: cómo falló en cada caso

Javier Milei y Victoria Villarruel se dejaron de seguir en Instagram

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Poder Judicial de San Juan. 
Vacante

Se jubila una histórica fiscal sanjuanina y deja un puesto muy codiciado en la Justicia local

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El mosto concentrado, el principal producto vitivinícola que exporta San Juan. 
Novedad

Tras más de una década San Juan vuelve a la carga con una propuesta que transformaría la industria vitivinícola local

Este es el ladrón detenido y ahora condenado.
Ratero, pero limpio

Un jachallero pasará 6 meses preso por robar un inodoro

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación
ANIVI

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación