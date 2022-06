Oficial: en San Juan dicen que hay 13.500 planes y "pedido de dinero" a cambio

Desde que Cristina Fernández apuntó contra la intermediación en el manejo de los planes sociales en Argentina quedó en el tapete cómo y quiénes los administran. En San Juan ahora apareció un dato oficial desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informado por la articuladora del centro de referencia local de la cartera, Romina Albarracín. La funcionaria dijo que son más de 13.000 los beneficiarios en San Juan del programa "Potenciar Trabajo" a la vez que aseguró que "es muy difícil el manejo y que hay hacer controles" y que "sabemos que normalmente hay presión, amenazas, pedido de dinero o de que asistan a las marchas para no estar en la lista roja".

La articuladora del Ministerio nacional, según publica Diario de Cuyo, dio cuenta del funcionamiento de los planes sociales en San Juan. Para ella son 13.500 los beneficios locales, de los cuales 3.500 maneja el Ministerio de Desarrollo Humano provincial. El resto, unos 10.000 según las cifras de la funcionaria, se distribuye entre organizaciones sociales que también son consideradas "unidades de gestión". No obstante, según otras fuentes calificadas consultadas por Tiempo de San Juan, el número de planes que llegan a San Juan son muchos más: alrededor de 20.000: coincide el número que está en manos del Ministerio local pero los que administran las organizaciones son unos 17.000.

Albarracín no dio precisiones sobre cuáles son las entidades que reciben y distribuyen planes sociales nacionales a nivel local. Tiempo de San Juan descifró la radiografía del manejo de estas ayudas, con fuentes gubernamentales. Al igual que en el país, en San Juan el Movimiento Evita es el que más planes sociales maneja, unos 8.000. Al frente están los dirigentes David Domínguez y Pablo Carricondo. La secunda Barrios de Pie, el mismo movimiento que aglutina a Libres del Sur. Mauro Godoy y Mauricio Chanquía son los principales referentes del movimiento. Le sigue en cantidad de planes sociales el Polo Obrero, liderado por Cristian Casivar y Fran Arroyo. Finalmente aparecen la Corriente Clasista y Combativa, una agrupación de izquierda que tiene como referente al líder del Partido de los Trabajadores y el Pueblo, Alberto Agüero; y la Agrupación Virgen de Fátima, con el conocido dirigente chimbero Carlos Gómez al frente.

Lo que llamó la atención fueron las declaraciones de Albarracín respecto a las irregularidades que se dan con estos intermediarios. "Las organizaciones deben garantizar un empleo. Tienen que tener unidades de producción para que cada titular del programa trabaje. En San Juan hay quienes hasta tienen sus propias ferias en donde venden lo que producen. Sin embargo, hay otras organizaciones que reciben a la gente, cobran el programa y cuando queremos acordar los tenemos acá en la puerta manifestándose. Es decir, que hay organizaciones que entienden su trabajo y otras que entienden a conveniencia y es ahí cuando vienen el destrato o el maltrato a los beneficiarios".

Ahondó la funcionaria diciendo que las organizaciones sociales "no pueden cobrar nada. Sabemos que normalmente hay presión, amenazas, pedido de dinero o de que asistan a las marchas para no estar en la lista roja. Nosotros pedimos que denuncien porque es un delito. Cada beneficiario es el titular del programa, no la organización", resaltó.

También afirmó que hay vías para que los beneficiarios pidan cambiar su unidad de gestión. "Lo que se busca es coordinar el trabajo con las organizaciones sociales. No podemos desconocer que existen y vamos a tener que recuperar el control del Estado, porque tenemos que lograr que a la gente le llegue la herramienta del Ministerio en tiempo y en forma, sin que les cobre una cuota, por ejemplo", concluyó Albarracín.

Por su parte, el líder del Movimiento Evita, quien también se desempeña como Director de Cooperativas en el Gobierno Provincial, David Domínguez, dijo este jueves en Radio Sarmiento sobre las declaraciones de Albarracín que "entiendo que si ella afirma eso debería tener pruebas. Nosotros tratamos de que no sea así, tratamos de capacitar, formar, darles herramientas a los compañeros para que tengan más ingresos económicos para sus familias. Mal estaríamos haciendo en pedirles plata. A Cristina la quiero mucho y es de lo mejor que tenemos en el país y creo que poner sobre la mesa esta discusión es bueno para que nos puedan escuchar".