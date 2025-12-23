Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura , priorizó la recuperación de la Avenida de Circunvalación, una de las arterias más transitadas y famosas de la provincia. El secretario de Obras Públicas, Ariel Villavicencio , recordó que, aunque se trata de una jurisdicción nacional, existe un convenio que faculta a la provincia para intervenir y realizar mejoras sustanciales, tal como ya se ha hecho con la iluminación LED y paneles solares. Según el funcionario, el objetivo máximo es el asfaltado completo de los anillos interno y externo, una obra que demandaría una inversión estimada en 15.000 millones de pesos.

Villavicencio destacó este martes en diálogo con Radio Sarmiento que esta mejora es una necesidad permanente de los sanjuaninos y que el gobernador Marcelo Orrego pidió preparar todo lo técnico para avanzar apenas las condiciones presupuestarias lo permitan. Detalló: “La idea es hacer los dos anillos (interno y externo), poder concretar la totalidad de la avenida de Circunvalación”, dijo el funcionario.

La planificación para la Circunvalación contempla dos escenarios posibles: un "plan A" que implica la repavimentación total y la reparación de infraestructura como guardarraíles y puentes, y un "plan B" enfocado en los sectores más deteriorados si la urgencia lo requiere. Villavicencio subrayó que ya se han iniciado las gestiones con Vialidad Nacional para consensuar estas reparaciones técnicas, especialmente en las zonas de hormigón y en los ingresos a los puentes que presentan asentamientos por el tránsito pesado. “El gobernador lo sabe y por eso es que nos ha pedido que preparemos todo y a ver si está la posibilidad de hacerlo”, enfatizó el funcionario.

Ya se hicieron varias mejoras en la Circunvalación este año, sobre todo en los accesos, iluminación y pórticos inteligentes. La meta es continuar en 2026.

image

Apuesta a megaobras: lo que se viene

Más allá de la Circunvalación, el 2026 se perfila como un año de intensa actividad para la obra pública provincial, con un incremento proyectado de entre el 30% y el 40% en la inversión en comparación con el periodo anterior. Villavicencio confirmó que se dará continuidad al Plan de Pavimentos, que cuenta con un presupuesto de 9.100 millones de pesos para rutas provinciales como la Avenida Libertador, Ignacio de la Roza y calle Benavídez. Asimismo, se prevé el lanzamiento de una Etapa 22 de pavimentación para cubrir el 35% o 40% restante de los pavimentos urbanos en los 19 departamentos, un programa financiado en su totalidad por las arcas provinciales. El secretario resaltó que “hemos planificado un 2026 con mucha obra pública y muy variada”.

En el ámbito de la salud y el transporte, el calendario de obras para el 2026 incluye avances significativos en los consultorios externos del Hospital Guillermo Rawson, los cuales ya se encuentran en ejecución y tienen como meta de finalización los primeros meses de 2027. Por otro lado, la nueva Terminal de Ómnibus iniciará sus trabajos tras el proceso de adjudicación previsto para inicios de este año, con un plazo de ejecución de 18 meses que se extenderá durante todo el 2026.

Villavicencio proyecta que este ritmo permitirá cumplir con la ambiciosa meta de inaugurar una obra por semana a partir del segundo trimestre del año, manteniendo activa la demanda de mano de obra y proveedores locales.