En Capital, los vecinos decidirán qué obras se realizan en cada barrio este año

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha la convocatoria al Presupuesto Participativo 2026, una herramienta de participación ciudadana que permite a los vecinos presentar proyectos y decidir de manera directa en qué obras y mejoras invertir parte del presupuesto municipal.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el municipio y la comunidad, promoviendo la participación activa de los ciudadanos, el reconocimiento de las prioridades barriales y la concreción de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida en los distintos sectores de la Ciudad.

Las propuestas podrán contemplar obras de infraestructura urbana pública, mejoras en espacios comunes y soluciones a necesidades comunitarias específicas. El programa se desarrollará de manera equilibrada en los cuatro distritos de la Ciudad de San Juan: -Concepción, -Desamparados, -Trinidad -Centro.

El proceso contempla cuatro etapas: inscripción, reunión, votacion, y posteriormente la ejecución de las propuestas elegidas por los vecinos. Los fondos destinados a estas iniciativas serán asignados por el municipio, en un porcentaje definido por el Ejecutivo Municipal y aprobado por el Concejo Deliberante.

Cómo participar

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción hasta el próximo 17 de mayo a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción al Presupuesto Participativo 2026 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevkBTt1nvvgLZ8kj58daK_NkYAT5qi_zhKB8tUvC-Aqd5qLw/viewform

Posteriormente, del 26 de mayo al 26 de junio, se desarrollarán reuniones vecinales informativas y de presentación de propuestas en cada distrito.

Finalmente, entre el 6 de julio y el 1 de agosto, los vecinos podrán votar de manera online los proyectos que consideren prioritarios para su comunidad.

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