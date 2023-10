No habrá Feria del Libro en Rawson, explotó Juan Carlos y respondió el oficialismo

"La no realización de la Feria provincial de la Cultura Popular y el Libro, constituye un fuerte retroceso en la tarea de promover el quehacer cultural de nuestro pueblo. Es lamentable, espero que las autoridades municipales y provinciales responsables retrocedan en la decisión", escribió el dos veces jefe comunal. No tardó en llegar una respuesta, aunque en off, porque -al momento de publicación de esta nota- todavía no se comunica oficialmente la cancelación.

Voceros del intendente García acusaron al legislador provincial y al Concejo Deliberante de promover la asfixia financiera del municipio. "El giojismo -que controla del órgano deliberativo con ocho ediles- no nos aprobó el Presupuesto, seguimos trabajando con los número del 2022", dijeron. Apenas hubo actualizaciones de partidas destinadas a sueldos.

Originalmente, los fondos para la organización de la feria provenían de la Provincia -en gran parte-, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y la Municipalidad. Ahora, según los voceros, la transición entre la administración de Sergio Uñac y Marcelo Orrego, frenó el envío de fondos. "No se hace la Vuelta a San Juan, tampoco se hace la feria", señalaron, "es por responsabilidad". Otra versión, que escuchó este diario, asegura que la cancelación fue una decisión inmediata tras las elecciones del 2 de julio. De hecho, no hubo convocatoria a emprendedores, cuya invitación suele cursarse tres meses antes de la feria.

Todo indica que la baja de la actividad cultural en Rawson será ratificada en las próximas horas.