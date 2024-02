Negociaciones mensuales y nuevo índice salarial, el plan del orreguismo para estar en paz con los estatales

El Gobierno salió a destacar que si bien se avanzó con una propuesta para poder liquidar en tiempo y forma los salarios de febrero con las novedades, la paritaria sigue abierta. Y, en un contexto de inflación como el que se está dando, las charlas serán más frecuentes, como vienen pidiendo los gremios docentes.

Para Achem, "dejamos abierta la paritaria y yo creo que va a seguir abierta. Me parece que es lo correcto, seguir en diálogo permanente con los gremios. Nosotros creemos, que por estos meses, quizás hasta mitad de año, va a ser necesario revisar permanente, mes a mes, fundamentalmente para darles la tranquilidad a los trabajadores, a los gremios, de que se está haciendo el máximo esfuerzo, que es la decisión del gobernador Marcelo Orrego. Siempre el máximo esfuerzo".

El funcionario analizó que "a nosotros, obviamente que nos conviene arreglar quizás por tres meses, sería bueno... Pero va a ser mes a mes, por lo menos hasta mitad de año. Y vamos a estar construyendo durante este tiempo, no es una discusión, es una construcción".

Por otro lado, adelantó otros de los ejes de trabajo: "vamos a tener que construir, y lo hemos hablado con los gremios, vamos a empezar a construir un nuevo índice de actualización del salario". ¿Cómo sería este índice? "Nosotros consideramos que hay que construir un índice en esta etapa del gobierno nacional, donde no hay certezas sobre el plan económico, y donde estamos todos los argentinos esperando que el presidente anuncie algún tipo de plan que libere las fuerzas de la economía", dijo el funcionario.

Si bien no ahondó en la estrategia, dio algunas pistas. "Hoy las empresas están paradas esperando un marco legal que les permita saber cuánto pueden invertir en la Argentina. Y ese es el inicio de una reactivación económica. Sin un plan no hay certeza, y sin certeza no hay inversión, y sin inversión no hay reactivación económica. Y entonces, mientras dure esa incertidumbre, que tiene que ver con haber sacado la ley de ómnibus del Congreso, que tiene que ver con la falta de una conferencia de prensa o de anuncios concretos por parte del gobierno en temas económicos, que tengan legalidad, que tengan respaldo legal, para que las empresas tengan certeza de poder invertir. Entonces, mientras ese marco de incertidumbre esté vigente, nosotros vamos a tener que trabajar todos los días con los gremios en conjunto para asegurar que la cadena de pagos de la provincia de San Juan se mantenga".

A la vez, Achem dijo sobre el inicio de clases que entiende que hay voluntad de todos los gremios de no hacer paro.

El secretario General de la Gobernación puso énfasis en decir que charlaron claramente con los gremios sobre cómo se da el punto de partida de la negociación salarial del orreguismo: "es muy distinto al punto de partida de las negociaciones que le tocó hacer al gobernador anterior. Porque nosotros nos hemos sentado el viernes con una provincia de San Juan que no hizo la Fiesta del Sol, que no hizo la Vuelta Internacional Ciclista a San Juan, que achicó, que asumió con el 30% menos de los cargos políticos".

Agregó que "Marcelo Orrego, él viene de ser diputado nacional y, por lo tanto, durante todo el año 23 que fue campaña, él estuvo monitoreando, trabajando con los referentes nacionales. A partir de noviembre, cuando ya se define que Milei iba a ser presidente, también trasladamos las proyecciones de lo que podía ser el plan económico de Milei al presupuesto provincial, y por eso se tomaron esas decisiones. Es decir, había que sostener, hay que sostener la cadena de pagos". Para Achem esto último es "mirar la provincia en su conjunto".