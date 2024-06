Nancy Picón cruzó a un diputado peronista por el caso Loan y votar en contra del fortalecimiento de las fuerzas federales

Congreso Cómo votan los diputados sanjuaninos la Ley Bases y el Paquete Fiscal: el orreguismo, a favor en lo general y particular

“Parece contradictorio. Cuando hubo que votar el fortalecimiento de las fuerzas federales para luchar contra la trata de personas no lo hicieron, y hoy gastan sus energías en poner carteles en sus bancadas. No nos pagan el sueldo para poner un cartel, sino para legislar”, dijo Picón .

Posteriormente, tomó la palabra el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez. Criticó a la sanjuanina por “generar una fake new que lamentablemente la trae a este recinto”.

Picón le contestó a Martínez. “Yo no permito que usted ponga en tela de juicio lo que sé o no sé. Conozco mucho más que algunos que ocupan bancas ahí, quizás no como el diputado que lleva años apencado”, expresó.

La orreguista cuestionó a los diputados que usaron a Loan. “Ojalá usen esas energías que tienen para este silencio aturdidor respecto a otros casos como Alperovich”, finalizó.