Diputado macrista acusó al kirchnerismo de "utilizar" a Loan

El referente macrista encendió la mecha de la polémica a través de un potente tuit en el que criticó los carteles, que no solamente fueron colocados por los diputados de Unión por la Patria sino también por legisladores de otros bloques opositores.

“Me cuesta pensar algo más miserable que la utilización del dolor y la conmoción que sentimos por Loan que hace el kirchnerismo. Las fotos en las bancas hablan del oportunismo y no de su preocupación por la búsqueda de justicia”, escribió Lombardi en la red social X, en medio de la sesión.

Minutos antes de que comenzara el debate concreto de la Ley Bases, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, tomó la palabra para rebatir al diputado del PRO, y aclararle que la iniciativa de colgar los carteles por Loan se decidió “con toda la buena leche y con el deseo sincero de que pueda ser encontrado”.

“Nada más alejado de la realidad. No queremos que ese tema sea una cuestión de utilización política. Lo vinimos a hacer con toda la buena leche y con el deseo sincero de que pueda ser encontrado y que podamos tener nuevamente a Loan entre nosotros”, explicó el santafesino.

“Y agradecemos a los diputados de otros bloques políticos que entendieron la buena leche y pusieren el cartel. A los que no lo colgaron y quieren ayudar, viene muy ben porque favorece a la búsqueda”, completó Martínez.

Habiendo sido aludido, Lombardi pidió la palabra y reafirmó sus acusaciones contra el kirchnerismo por supuesta “mezquindad y aprovechamiento político”.

“Estas cosas requieren grandeza. El bloque kirchnerista no ha demostrado grandeza. Todos hubiéramos estado de acuerdo (con poner el cartel), lo habríamos puesto pero mientras tanto podrían guardarse los cartelitos. Así que es una cuestión de mezquindad y aprovechamiento político. No trate de disimularlo”, remató el diputado del bloque amarillo dirigiéndose al jefe del bloque de UP.