Karina Milei llegó al Congreso mientras se debate la Ley de Bases

Mientras se debate la Ley Bases en Diputados, sindicatos y organizaciones se manifiestaron frente al Congreso

“Se intenta legitimar una de las estafas más grandes de la historia contra la sociedad. Esta ley no sirve para nada. En esta ley no está el pueblo. Están solo 5 o 10 multimillonarios. Si la aprueban, la vamos a tirar a la basura. No la vamos a cumplir”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

“La reforma laboral incorporada en esta norma es absolutamente regresiva y no va a contribuir a crear empleo registrado ni tampoco a mejorar los indicadores económicos y sociales actuales. Por el contrario, todos van a empeorar”, apuntó el referente estatal.

Aguiar sostuvo que “el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones lesiona casi de muerte la soberanía sobre nuestro territorio y nuestras instituciones”