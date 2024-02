Moreno, con Tiempo: el ultraperonista que quiere "enamorar a San Juan" y dice que Milei "está en la edad del pavo"

Embed - Guillermo Moreno en San Juan

En el ínterin, atendió a este diario, en un café que se presenta como "el más viejo de San Juan". Rodeado de la militancia y del coordinador del partido Principios y Valores en la provincia, Nicolás Fayad, reflexionó sobre su vista. "Tenemos un mandato: la reorganización del Movimiento Peronista. Se terminó la partidocracia el 24 de enero del 2024 cuando la CGT hizo una movilización extraordinaria. Se terminó la etapa de sinsabores, de resolver las cosas en las oficinas entre dos. Vuelve una etapa fantástica del peronismo", refirió el exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

616d70ed-875b-49b0-8af8-7e0c5a5c1e1a.jfif La recorrida de Moreno por el centro sanjuanino.

Para Moreno, esta nueva etapa tendrá mayor amplitud y sumará tres nuevos actores a la discusión por la reorganización. "Se suma la rama empresarial peronista, la rama de las organizaciones sociales y la rama de técnicos y profesionales", afirmó.

Con todo, la pregunta es: ¿Cómo va a enamorar el peronismo? "Con su organización y plan de gobierno", informó. Acto seguido, explicó que "a fines de marzo vamos a hacer una reunión nacional para hacer el plan de gobierno con ocho ministerios y para fines de abril va a estar en la calle un libro sobre la organización del peronismo y el buen gobierno", que es un pedido de la editorial Planeta.

En sintonía con definiciones precedentes a los principales medios del país, Moreno dijo a Tiempo que la administración del presidente Javier Milei será breve. "Este va a ser un gobierno breve, dentro de la ley y el orden, pero breve", auguró. Por eso, "tenemos que estar preparados". ¿Hay una salida? "De esto se sale con trabajo. Los radicales eligieron a Martín Lousteau, que es un muchacho que no le puede plantear a la Argentina que hay que trabajar".

El exprecandidato a presidente de la Nación -no pudo ir más allá de las primarias- interpretó que el peronismo perdió San Juan -después de 20 años de hegemonía- por una "ola nacional y un gobierno que fue muy malo. El gobierno de Alberto y Cristina fue muy malo". Puntualmente sobre la interna justicialista entre el tres veces gobernador José Luis Gioja y el senador Sergio Uñac, dijo que "de eso deberían opinar los compañeros de San Juan" y que él viene a decirle a los sanjuaninos que "nos organizamos sin prisa, pero sin pausa".

cee41928-5258-446f-a635-eceb49ea66a6.jfif Reunión con el intendente de Ullum, David Domínguez.

Finalmente, ante la consulta sobre si es el nuevo Javier Milei, un nuevo showman, pero del peronismo, arremetió: "Milei es un chico que está en la edad del pavo. Viste cómo se viste. Tiene que decidir su camino espiritual. Está bien que esté en tránsito , pero es para un adolescente". Además, insistió en que "tiene que madurar en economía. El mundo va hacia el nacionalismo, ya sea de brazos abiertos que hace puentes o de fronteras cerradas. Él no cree en los países, no cree en los gobiernos, no cree en los pueblos. Está totalmente desfasado".

La agenda de Moreno se completará en el transcurso del miércoles. Primero con la delegación local de la CGT donde habrá un conversatorio. Más tarde se reunirá con el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Y hacia el final del día habrá un acto en la Unión Vecinal del Barrio del Carmen.