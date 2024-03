Mirtha Legrand confesó que siente temor de criticar al gobierno

"Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre", dijo Legrand en su ciclo de los sábados a la noche.

"¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine (INCAA) también. Es terrible", agregó.

"Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito", sostuvo.

“Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”, apuntó, refiriéndose a Javier Milei.

Finalmente hizo una escueta evaluación general de la situación política y económica: "Ha quedado mucha gente sin trabajo. La vida no se puede vivir ya por el precio de los alimentos".

A poco de las declaraciones de Legrand, el periodista y politólogo libertario Julio Burdman posteó: “Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine Gaumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”.

Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales — Julio Burdman (@julioburdman) March 17, 2024

Tal posteo fue replicado por el presidente Milei, tal es su manera de opinar muchas veces en redes.

''No corresponde. Fue una opinión simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo, ridículo. Te da cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al gobierno no le gusta mucho, o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable. No dije nada malo'', se defendió Legrand, en una entrevista posterior.

''Me sorprendí mucho cuando reaccionaron así, no sé si fue gente a favor o en contra del gobierno'. Yo en este gobierno no quiero estar en contra, porque toman represalias y es desagradable”, cerró.