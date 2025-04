Milei, a Macri sobre la 'compra de dirigentes del PRO por parte de LLA': "Que traiga la factura y la muestre"

“Puede ser que un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero marcha muy fuerte, y no tengo ninguna duda de que entre (José Luis) Espert, (Cristian) Ritondo y (Diego) Santilli se van a poner de acuerdo para armar una estructura supercompetitiva para arrebatarle la Provincia al soviético, comunista, bolchevique”, expresó Milei en A24, en referencia al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El miércoles, y en el marco de una reunión en Mar del Plata con el intendente Guillermo Montenegro, Ritondo, y dirigentes de la Quinta Sección, Macri se expresó sobre el avance de la negociación entre el PRO y La Libertad Avanza, y planteó:“Lo que tenemos por delante, y Cristian lo ha repetido mil veces, es un acuerdo institucional. Nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos”.

Y completó: “Me da la sensación que a todos los que tenían precio ya los compraron, acá no hay gente con precio, hay gente con valores. Y si realmente hay vocación de trabajar juntos, lo vamos a encontrar".

Esta frase generó malestar en las filas libertarias: “Lamentablemente, son declaraciones de ruptura. No se puede seguir negociando con alguien que está diciendo constantemente estas cosas”, sostuvo un armador de LLA.

La muerte del Papa Francisco

Por otro lado, y en otro pasaje del reportaje, recordó una anécdota en el G7 donde coincidió con el papa Francisco y aprovechó para hacer una referencia sobre su muerte: “Que en paz descanse, mi saludo a todos los católicos del mundo, en especial a la familia”.

El Jefe de Estado viajará hacia Italia cerca de la medianoche, junto a varios funcionarios, para estar presente en el funeral del sumo pontífice, que será el sábado a las 10 de la mañana (hora local) en el atrio de la Basílica de San Pedro. Allí estará cerca de otros importantes líderes mundiales que viajarán con el mismo motivo, como su par estadounidense Donald Trump, la italiana Giorgia Meloni y el brasileño Lula da Silva; aunque no se espera una audiencia bilateral o reunión aparte con ninguno.

Milei partirá en los últimos minutos del jueves a bordo del ARG-01, el avión oficial que se compró durante la administración de Alberto Fernández. En la comitiva esperaban llegar al Aeropuerto de Roma-Fiumicino pasadas las 16 (hora argentina), debido a que la aeronave tiene una autonomía limitada que forzará a hacer paradas técnicas para cargar combustible.

En esta instancia, lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el canciller argentino Gerardo Werthein; y las ministras de Seguridad Nacional y Capital Humano, Patricia Bullrich y Sandra Pettovello.

Consumo y recuperación

El Presidente también abordó temas económicos y destacó el plan del Gobierno. “El salario real no para de crecer, está muy por encima de los niveles de cuando llegamos. Hicimos el ajuste, no nos hundimos en una recesión. El ajuste es popular porque baja la inflación. Nosotros no hicimos el ajuste subiendo impuestos, sino bajando gastos. Los logros son impresionantes y se hicieron con las ideas de la libertad”, planteó.

A su vez, Milei volvió a utilizar una particular metáfora para describir el rumbo de la economía: “Viene creciendo como pedo de buzo”, indicó, al tiempo que rechazó las críticas vinculadas a las estadísticas que grafican un freno en el consumo: “Es falso, está volando”, aseguró.

En esta línea, atribuyó las cifras oficiales a un cambio de hábitos: “Hoy te comprás muchas cosas por Mercado Libre. Habría que mirar esos balances y vas a ver los niveles, los números son tremendos”. “Cambió la modalidad, el consumo está mucho más sólido”, concluyó.

FUENTE: Infobae