Milei celebró el dato de inflación mayorista con elogios a Caputo: "Por lejos, el mejor...

El presidente Javier Milei celebró esta tarde el dato sobre la inflación mayorista, el cual se desaceleró por segundo mes consecutivo, y elogió a su ministro de Economía, Luis Caputo.

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El mandatario le dedicó el posteo al titular del Palacio de Hacienda, donde lo consideró como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”.

“Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP”, escribió en la red social X.

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IPIM: 1,0%

IPIB: 0,7%

IPP: 0,7%



TOTO, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina.



TMAP



CC: @LuisCaputoAR https://t.co/D9Sbbx3A2M pic.twitter.com/DCA2UBwLcB — Javier Milei (@JMilei) March 17, 2026

El INDEC difundió el IPIM de febrero

Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de precios internos al por mayor (IPIM) del segundo mes del año. Los resultados mostraron una desaceleración respecto a enero: fue del 1,7% y acumuló, en doce meses, 25,6%.