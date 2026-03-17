Milei celebró el dato de inflación mayorista con elogios a Caputo: "Por lejos, el mejor...

El presidente Javier Milei celebró esta tarde el dato sobre la inflación mayorista, el cual se desaceleró por segundo mes consecutivo, y elogió a su ministro de Economía, Luis Caputo.
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El presidente Javier Milei se mostró eufórico por la baja de la inflación mayorista que publicó el INDEC.
El presidente Javier Milei celebró esta tarde el dato sobre la inflación mayorista, el cual se desaceleró por segundo mes consecutivo, y elogió a su ministro de Economía, Luis Caputo.
El mandatario le dedicó el posteo al titular del Palacio de Hacienda, donde lo consideró como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”.
“Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP”, escribió en la red social X.
Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de precios internos al por mayor (IPIM) del segundo mes del año. Los resultados mostraron una desaceleración respecto a enero: fue del 1,7% y acumuló, en doce meses, 25,6%.