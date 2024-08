"Me siento mal": así se justificaba Alberto Fernández tras golpear a Fabiola Yañez

image.png

Lo más insólito de los chats es la justificación que Alberto Fernández daba luego de golpear a su esposa. “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, le recriminaba ella por WhatsApp.

“Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”, le decía Alberto Fernández a ella.

De esos chats, se deduce que los episodios de violencia eran constantes y que en una ocasión duraron varios días seguidos. "Venís golpeándome hace 3 días seguidos", le decía Fabiola, a lo que Alberto se victimizaba: "Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal".

image.png

En otra de las conversaciones, Yañez le reprocha al expresidente que la había zamarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste", le decía la mujer a Fernández y adjuntaba una foto de las heridas.

El juez Ercolini es quien tiene todo el material que también incluye algunos videos y serían las pruebas que surgieron tras el peritaje al teléfono de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández.

