Martín Lousteau: "No tengo dudas de que Colombo será un gran intendente"

Lousteau: En Evolución Radical no nos gusta hablar de apuestas. Tenemos si un proyecto colectivo con una voluntad clara, construir un espacio nacional que trabaja diariamente para hacer un mejor radicalismo y de ese modo acrecentar Juntos por el Cambio sobre la base de un núcleo de denominadores comunes. Básicamente, respetar las PASO que es el mejor sistema para que los ciudadanos elijan a sus representantes, administrar con eficiencia, eliminar los privilegios y los gastos innecesarios porque creemos que el problema argentino es que el Estado gasta mucho y mal. La política tiene un deber, hacer un mejor Estado. Y en ese sentido, crecimos y tenemos candidatos como Maximiliano Pullaro en Santa Fe, Rodrigo de Loredo en la ciudad de Córdoba, Martín Tetaz en la provincia de Buenos Aires, Bruno Sarubi en Entre Ríos, Flavio Fama en Catamarca, Pepe Pianesi en Misiones. Mi propia propuesta para la Ciudad de Buenos Aires. Ahora estoy en La Pampa, en el cierre de campaña de Martín Berhongaray.

Puntualmente, en San Juan construimos un espacio para transformar la capital con dirigentes con experiencia y comprometidos con sus vecinos, como Rodolfo Colombo, que no tengo dudas que va a ser un gran intendente.

f5b5edff-f888-454b-b226-6b0509974322.jpg Martín Lousteau en reunión con Rodolfo Colombo.

TdSJ: La Corte Suprema suspendió las elecciones a gobernador y vice hasta resolver la cuestión de fondo, si Uñac puede presentarse a un nuevo mandato o no. En ese contexto, ¿consideras acertada la decisión judicial? Hubo dirigentes de Juntos por el Cambio que fogonearon el fallo, ¿faltó respeto institucional a la división de poderes?

Lousteau: El fallo es muy importante desde el punto de vista de la defensa del federalismo porque Argentina es el país que tiene más diferencias entre las normas constitucionales nacionales y subnacionales. La Constitución Nacional estipula un sistema republicano de alternancia con dos mandatos presidenciales y voto directo con PASO. Pero cuando repasás las provincias… en unas hay reelección indefinida, en otra Ley de Lemas, en otra la cambian en cada elección, en las que no tuvieron reformas como Santa Fe y Mendoza no tienen reelección. Las normas constitucionales deberían dar un marco nacional que no se pueda modificar en beneficio propio según lo quiera cada gobernador.

Por otra parte, es un problema el federalismo fiscal: hay jurisdicciones que recaudan una gran parte y parte de eso en forma solidaria va al Estado nacional que lo redistribuye a otras provincias, que es la coparticipación. Si frente a eso, alguien usa esos recursos para construir poder político propio y perpetuarse en el poder, está mal, y creo que el fallo de la Corte ayuda a poner luz sobre esto.

TdSJ: En tu opinión, ¿Uñac está habilitado para postular a la re-reelección?

Lousteau: En una primera mirada uno diría que no está habilitado y por eso la Corte pidió profundizar para dictar un fallo sobre el fondo de la cuestión.

TdSJ: Tenés alguna preferencia para con alguno de los candidatos a gobernador de San Juan de la oposición? Orrego, Arancibia, Cáceres o Vallejos? ¿Si es así, por qué?

Lousteau: Creemos que Orrego construyó un frente importante con muchos sectores y queremos que ese frente gobierne San Juan para cerrar una etapa de años del peronismo en el poder provincial.

TdSJ: Para enfocarnos en el plano nacional, ¿estás de acuerdo con el desdoblamiento concurrente de las elecciones en CABA? ¿Consideras que beneficia al vecino a la hora de votar?

Lousteau: Por supuesto, es lo que está previsto en el Código Electoral de la Ciudad y por eso la decisión del Jefe de Gobierno fue correcta. Así está en la ley porque habilita a una discusión exclusiva sobre el modelo de ciudad que los porteños vamos a elegir y a tal punto es así, que siempre votamos separadas la nacional y la local, salvo en 2019.

TdSJ: Sabemos de tu buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, sin embargo, ¿cuáles fueron los puntos más flacos de su gestión, ¿qué cambiarias si fueses electo jefe de Gobierno porteño?

Lousteau: El PRO lleva dieciséis años al frente de la Ciudad, ocho con Macri y ocho con Horacio, que en su segundo mandato incorporó a muchos sectores, entre ellos al radicalismo. Así hoy vemos una gestión de coalición en la que nosotros tenemos presencia en el ministerio de Desarrollo Económico y Producción, la secretaría de Ambiente y el Banco Ciudad.

Lo que marco es que hubo una evolución respecto a los primeros años y esto incluyó que Rodríguez Larreta tomó muchas de nuestras propuestas de 2015. Fue un avance, pero aún quedan cosas en la que podemos darle una impronta con otra sensibilidad que mejore la vida de los que viven y transitan la ciudad. Por ejemplo, dotar de muchos más y mejores recursos a Villa Soldati, Lugano, Barracas, el Bajo Flores, por citar el cordón sur que está notoriamente desaventajado respecto a los barrios del norte.

También en materia de salud, donde estamos terminando un relevamiento de los faltantes en los hospitales y creemos que hay que iniciar un camino de cambio en el sistema de salud que fue pensado para otra ciudad y otra sociedad. En Educación, si bien la Ciudad tiene los índices más altos del país, vamos a fortalecer la formación en Matemática y Lengua, que son los conocimientos fundantes para mejorar la trayectoria académica de los chicos.

TdSJ: En un momento, hubo chispazos con dirigentes radicales como Facundo Manes. Qué opinas de su conducción dentro de la UCR y la aspiración presidencial del neurocientífico. ¿Abrieron diálogo con tu espacio?

Lousteau: La conducción de la UCR está liderada por Gerardo Morales, que además es precandidato a presidente de la Nación sostenido en una muy buena gestión en Jujuy y por nosotros que ocupamos la vicepresidencia. Con Gerardo hicimos un trabajo mancomunado para cambiarle la cara al radicalismo mostrando a centenares de intendentes que gestionan muy bien a lo largo de todo el país. Creo que hicimos un aporte muy importante porque hoy vemos un partido movilizado y con muchos potenciales gobernadores que van a ir a competir durante este año con muchas chances. Facundo es parte de los nuevos dirigentes y sus aspiraciones son legítimas.

TdSJ: Para terminar, volviendo a San Juan, qué modelo económico debería implementar la provincia, ¿cuál es el rol de la minería?

Lousteau: No voy a meterme en el modelo económico provincial porque no me corresponde, si te doy una mirada conceptual general: creemos que en todas las provincias y en el país debemos mejorar el Estado y hacerlo eficiente, que ese es el gran desafío. Hay que ordenar el Estado, no romperlo como plantean algunos. Hacer un Estado que de mejores bienes y servicios a sus ciudadanos.

Tanto la minería como el litio son recursos naturales que pueden darle a la Argentina una nueva oportunidad para atraer inversiones, exportar y traer los dólares que necesitamos. Estamos convencidos que es una industria que genera trabajo y que debe hacerse en forma sustentable, con un respeto profundo sobre el ambiente porque creo que la gran discusión que debemos dar. Como hacemos para vivir en un ambiente sano que cuide el mundo y lo haga mejor para las próximas generaciones. Ese es el gran debate que Argentina hoy no está dando.