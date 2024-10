María Eugenia Vidal en San Juan: "Los sanjuaninos nos han enseñado a todo el resto de los argentinos lo importante que es apostar por la minería"

Antes de participar en el encuentro para el desarrollo de la minería que organiza la Fundación Pensar en San Juan, la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló de la importancia de la actividad en la provincia. "Sin duda creo que hemos aprendido de los sanjuaninos. Los sanjuaninos nos han enseñado a todo el resto de los argentinos lo importante que es apostar por la minería. Como por cada puesto de trabajo en la minería se desarrollan tres puestos de trabajo más. Como el proyecto, por ejemplo, de Josémaría que le falta poco para iniciarse en esta provincia va a generar 8.000 puestos de trabajo solo en el proceso de construcción y de puesta en marcha. Eso es el 10% de empleo en la provincia de San Juan. Cómo el mundo está demandando la potencia minera que tiene la Argentina en litio, en cobre, sin ir más lejos y aunque ya no es del campo de la minería sino de la energía Vaca Muerta que no está tan lejos de acá, es un ejemplo sobre cuando hay políticas de Estado más allá de los gobiernos y se sigue invirtiendo, se puede generar trabajo, se puede generar desarrollo".