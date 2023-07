Marcelo Orrego es el nuevo gobernador de San Juan: "No me va a temblar la mano para hacer los cambios"

Fueron unos comicios atípicos. La primera parte se vivió el 14 de mayo, cuando los sanjuaninos concurrieron a las escuelas para elegir diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales. Este domingo fue el segundo y último capítulo, que posicionó a Orrego como gobernador electo.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la cautelar que pidió el candidato a gobernador Sergio Vallejos y suspendió las elecciones en la categoría de gobernador y vice. Luego, el máximo tribunal inhabilitó a Sergio Uñac a presentarse a un nuevo mandato. Eso llevó a que posicionara su hermano, el parlamentario Rubén Uñac.

Ante una multitud, un Orrego emocionado hasta las lágrimas agradeció a "absolutamente a todos los sanjuaninos que nos prestaron la confianza por 1.460 días. Sepan que este gobernador va a trabajar con todos. Sin distinción de ideologías políticas".

Acto seguido, el hombre que asumirá el 10 de diciembre dijo que "las peleas entre políticos no resuelven los problemas de la gente. Quiero agradecer a quienes fueron parte de la contienda electoral: Vallejos, Cáceres y Arancibia". También puntualizó en "felicitar a Rubén Uñac y a José Luis Gioja, a quien le tengo respeto, un saludo para él".

"He venido a resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. Conocemos bien el perfil de la provincia. No me va a temblar la mano para hacer los cambios que haya que hacer. No hemos venido a improvisar nada", aseguró categóricamente.

También se dio un momento para "agradecer a mi padre que me está acompañando hoy, a mi madre que me está mirando. Agradecer a Roberto Basualdo por darme la primera oportunidad. A Horacio por estar acá presente. Hay que ser agradecido a todos los que se comunicaron conmigo, López Murphy y Patricia Bullrich".

Y aún se emocionó más cuando mencionó a su familia. "Gracias a mi familia, a mis hijos, a las personas que han trabajado al lado mío. A cada uno de los fiscales. Destacar el trabajo de la militancia. El 2 de julio se despertó San Juan", vociferó el flamante gobernador sanjuanino.

En tanto, Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo a su lado en el escenario, dijo: "Felicitaciones a todo el equipo de Marcelo. Sé que se preparó para esto. Vamos a trabajar juntos desde el Gobierno nacional. Es una muestra más de sumar. Así le vamos a ganar al kirchnerismo en la Argentina".