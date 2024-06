Manuel Adorni negó el "banelcazo" con la senadora Crexell

"En el caso de Crexell, se le había hecho el ofrecimiento en abril. Ella ya había manifestado su decisión de apoyar la Ley. Ese caso se replica en otras cuestiones", respondió Adorni. lo cierto es que Crexell había votado en contra del DNU 70/2030, y se había manifestado ante la prensa en una posición totalmente contraria a la Ley de Bases.

En febrero de este año, Crexell había señalado que a Javier Milei, a quien acusaba de "incompetente", solo le interesaba la delegación de poderes (artículo 1 de la Ley de Bases que Crexell votó este miércoles), "lo que a él le posibilita tomar una cantidad de decisiones sin tener que pasar por el Congreso".

Pese a estos antecedentes públicos, Adorni insistió en que "nosotros no hacemos eso. No somos la vieja política. Somos algo bastante diferente que, evidentemente, cuesta comprender".

"¿Se convencieron solos?", insistió el periodista Nicolás Gallardo. "Esa pregunta se las tenés que hacer a ellos, me parece. No me puedo meter en la mente de los demás. Ojalá lo pudiera hacer porque me iría mucho mejor. No lo puedo hacer, no tengo ese don", respondió Adorni con ironía.