Luego del plantón de Siemens, hubo encuentro con Salud Pública y hay un haz de esperanza

El secretario administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, confirmó en declaraciones radiales que en encuentro entre ambas partes significa un paso más que importante en la puesta en funcionamiento del equipo que permitirá la detención temprana de diversas enfermedades. “Hoy estamos en condiciones de operar, pero debemos cuidar que no se pierda la garantía y además un par de cuestiones administrativas como el valor del equipo”, dijo en los micrófonos de Estación Claridad.

La provincia cuenta, por medio de comodato, con los dos aparatos que la empresa Siemens no ha enviado, por lo que está en condiciones de operar de manera inmediata, pero no se hace debido a que hay posibilidad de perder la garantía. “El aparato que San Juan ha conseguido no es de la misma marca de Siemens, y la provincia pide que se deje usar, pero sin perder la garantía, no solo de palabra, sino asumiendo el compromiso por escrito. Además, pedimos una extensión de la garantía, es decir, el periodo mientras se use ese aparato, pero, además, cuando se entregue el aparato que se debe queremos que la garantía vuelva a cero y se extienda el plazo durante el tiempo prestado más el año desde que entreguen el aparato que deben”, remarcó Benelbaz. De esta manera, la provincia se cubre, pero puede comenzar a realizar los estudios, que desde agosto ya deberían estar en marcha.

imagepng.webp El tomógrafo embalado que ya está instalado en el Centro de Medicina Nuclear

Otro de los temas que se trataron en la reunión tuvieron que ver con el tema del pago. Cuando se hizo la licitación, en dólares, se estableció que el pago del equipo debía hacerse una vez que el equipo esté en funcionamiento. La propuesta de la Provincia fue sacar el cálculo del monto total que se va a pagar con el valor del dólar al momento en el que tendría que haber estado en funcionamiento y no el actual; pero además se debe considerar la multa que hay sobre la empresa por daños y perjuicios, debido al incumplimiento de los plazos establecidos en licitación.

image.png Imagen ilustrativa

Desde Siemens se llevaron todas las propuestas con la promesa de tener una respuesta esta semana, puntualmente el viernes. En Salud Pública señalaron que hubo buena actitud y esperan poder los próximos días, con el OK de la empresa y los compromisos asumidos, comenzar a realizar los estudios con el tomógrafo. Los más esperanzados hablan de iniciar sobre el 10 de noviembre, pero Benelbaz procuró ser cauto, debido a que se han estimado muchas fechas durante meses, y ninguna se ha podido cumplir.