El CEO de Siemens dejó plantado al fiscal del Estado sanjuanino en el caso del tomógrafo PET/CT

El fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo, no salía de su asombro al contar que el CEO del conglomerado de empresas alemanas Siemens en la Argentina no acudió a la reunión a la que se comprometió para destrabar el conflicto en el caso del tomógrafo PET/CT. "Un papelón", definió. Además, periodistas que estuvieron en los alrededores dijeron que los abogados de la compañía extranjera pasaron por la puerta del edificio estatal y siguieron de largo. "Hemos optado por el camino judicial", dijo el representante de los intereses sanjuaninos.

El Centro Español de Enfermedades Crónicas (CEMEC) -ex hospital Español- lleva más de un año de espera. No pueden utilizar el tomógrafo PET/CT que compró la provincia a través de una licitación porque parte del equipamiento que enviaron estaba defectuoso y también faltaban algunas partes. San Juan erogó 1,5 millones de dólares para convertirse en un polo tecnológico en Cuyo. La aparatología permite la detección precoz de enfermedades oncológicas, neurológicas y cardíacas. Pero no puede usarse.