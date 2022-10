El tomógrafo de Siemens no se puede usar en San Juan porque la empresa no responde.

Esta meta se tornó trunca este año cuando tras la licitación del equipo se presentó solamente Siemens, empresa internacional reconocida en el rubro, por lo que oficialmente no se esperaba la decepción que vino posteriormente. Es que los equipos llegaron en febrero pero incompletos y si bien la Provincia consiguió las piezas que faltan por otra vía, necesita ponerse de acuerdo con la compañía antes de poner en funcionamiento el tomógrafo para no perder la garantía.

"El tomógrafo anda en perfectas condiciones no tiene fallas sino que faltan un par de elementos debían ser provistos por Siemens y hacían falta para la habilitación ante la autoridad regulatoria nuclear y como no llegaban el Gobierno los consiguió a través del instituto Balseiro y se pudo avanzar con los permisos ante la Autoridad Regulatoria Nuclear que se dieron el 23 de enero y el 20 de septiembre", explicó el secretario administrativo de Salud Pública local, Guillermo Benelbaz, en diálogo con Radio Colón.

Benelbaz aseguró que "se hizo una notificación legal el jueves y estamos dentro del plazo de respuestas", respecto de la situación actual. "Necesitamos que funcione de manera legal, si lo empezamos a usar así, corremos el riesgo de perder la garantía. Estamos esperando la respuesta y si no se da, se verá qué pasos legales seguir según defina la Fiscalía de Estado", detalló.

El funcionario explicó que el tomógrafo funciona porque se consiguió un activímetro que no mandó Siemens y que es el que sirve para medir la emisión de radioactivos. "Ese aparato es accesorio, no es parte del equipo y sí fue parte de la licitación, tanto el fantoma como el activímetro no los entregaron pero no son la esencia del equipo, entonces no debería haber problema para que nos funcionen las garantías", detalló Benelbaz. Ese es el planteo que quieren hacer ante la empresa para poder activar esta moderna aparatología cuanto antes, ya que el plan oficial era poder empezar a ofrecer este servicio gratuito a las sanjuaninas y sanjuaninos en el primer trimestre de este año.

En este dilema, es importante aclarar que el aparato no fue pagado aun por San Juan porque se avanzó en el contrato con Siemens de manera de cumplir con el pago de este equipamiento una vez que esté funcionando y en regla, lo que en la gestión uñaquista consideran que no sucedió todavía.

Tecnología clave

El PET/CT es una técnica de imágenes híbridas que combina la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía computada (CT), integrando la información anatómica de alta resolución espacial (brindada por la CT), con información metabólica funcional (brindada por la PET) .

Estas imágenes, a diferencia de la mayoría de las obtenidas en radiología, son imágenes funcionales y moleculares, es decir, muestran cómo están funcionando los órganos y tejidos explorados o revelan alteraciones de los mismos a un nivel molecular. Por lo general, las exploraciones de medicina nuclear no son invasivas y carecen de efectos adversos.