Los pormenores políticos de la pelea en el ciclismo de San Juan: los "traidores", la CGT y el orreguismo

La organización de una carrera de ciclismo rutero expuso la grieta política entre el peronismo y el orreguismo en el deporte. El domingo se corrió el Circuito Sergio "Payaso" Valdéz, en Chimbas. Tuvo como ganador al integrante del equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Leonardo Cobarrubia, quien voló en el sprint y se subió al primer lugar del podio. Pero detrás de todo, el foco estuvo puesto en la discusión por el timón de la Federación Ciclista Sanjuanina (FCS) y en los participantes de la competición. El trasfondo involucra a un grupo de sindicatos, señalados como "traidores", que la CGT no pudo contener.

Ambos se postularon en las elecciones de septiembre. Ganó Virhuez. Pero la Inspección General de Personería Jurídica anuló los comicios. Argumentó que hubo una serie de irregularidades y convocó a una nueva asamblea para el 30 de diciembre. Naturalmente, el ganador en el proceso anulado explotó de bronca. En una conferencia de prensa, apuntó contra Perona no solo por traición —ella iba en la lista de Virhuez y se bajó— sino también por sus presuntos contactos con el vicegobernador Fabián Martín. "Le llamó el señor vicegobernador", enfatizó el heredero de Chica ante los medios.

Virhuez dejó entrever que Perona es la candidata del orreguismo y que cuenta con la estructura de la Secretaría de Deportes. Ni bien se enteró de la anulación de las elecciones, suspendió las fechas del ciclismo de ruta como un mensaje de protesta. ¿Sirvió? No. Es más, Perona redobló la apuesta e hizo los trámites necesarios para concretar la 2.ª edición del Circuito Sergio Valdéz, que es impulsado por su propio club: la Unión Vecinal Manuel Belgrano.

De los cinco equipos más relevantes de la provincia, dos decidieron no participar: Rawson y Pocito, históricamente alineados con el peronismo y vinculados al espacio político del senador nacional Sergio Uñac. Por otro lado, los equipos que sí compitieron representan diversas alianzas: Santa Lucía-Gremios por el Deporte (una reciente fusión que suma al municipio a la competencia), Chimbas Te Quiero, vinculado al exintendente Fabián Gramajo, y el SEP (Sindicato de Empleados Públicos), enfrentado con Uñac.

Las presencias y las ausencias en la carrera no fueron producto de la casualidad, sino de la política. Virhuez está alineado al peronismo a través del senador Uñac y también del diputado Jorge "Koki" Chica. Recientemente, el periodista Fabio Garbi presentó su libro Palmar del Lago, un equipo que nació grande, esponsoreado por la Unión de Ciclistas de la República Argentina. Fue un evento netamente justicialista. Participó la cúpula del uñaquismo y el propio senador publicó una fotografía en redes sociales donde se da la mano con Virhuez.

Fuentes calificadas indicaron que hubo una bajada de línea a los equipos de Rawson y Pocito para no concurrir a la competición. Sin ir más lejos, el intendente Carlos Munisaga ordenó que no haya participación. El pocitano Fabián Aballay hizo lo propio. Los equipos de los departamentos justicialistas recién volverán a correr en la Clásica Difunta Correa. Asimismo, la escuadra del Chimbas Te Quiero, ligada a Gramajo, dio el presente. ¿Por qué? "La carrera era en Chimbas, no íbamos a dejar que nos coparan los amarillos", dijeron las fuentes, echando por tierra la interpretación de una enemistad entre el exintendente y Uñac, al menos en el terreno deportivo.

El peronismo está molesto. No tanto por la jugada del intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, en la que se unió a un grupo de sindicatos que supieron colaborar en términos político-electorales con el sector de Uñac. El Kanki, como se lo conoce al hermano del gobernador Marcelo Orrego, selló una alianza con un conjunto de gremios que permitió la creación del equipo Municipalidad de Santa Lucía-Gremios por el Deporte. Las fuentes comentaron que hay varios "traidores". Mencionaron a los secretarios generales de UOYEP (Trabajadores Plásticos) y de ASTFA (Trabajadores de Farmacia), Rolando Manzanelli y Miguel Montaña, respectivamente. El primero fue candidato a senador de Uñac en 2017. El segundo fue candidato a intendente de Chimbas en 2023. Los dos sin suerte en términos electorales.

Las fuentes aseguraron que el problema residió en la "falta de conducción" de Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan. La interpretación justicialista —la más obvia— es que ahora el orreguismo usa el ciclismo como un acercamiento al mundo sindical sanjuanino, que parecería refractario.

Por otro lado, la Secretaría de Deportes puso todo a disposición para garantizar la carrera en Chimbas. Hubo dos operadores del ámbito ciclístico que realizaron la movida. Uno es Héctor "Willy" Lucero, asesor del ministro de Turismo y Deportes, Guido Romero. El otro es Eduardo Vila, encargado del ciclismo dentro de la estructura de la Dirección de Alto Rendimiento. Tanto Lucero como Vila nacieron en el peronismo chimbero. Después cambiaron de bando. Willy, exDT del SEP, pasó a jugar con Orrego. En tanto, Vila figuró en la lista de concejales del candidato a intendente de Chimbas, Carlos Mañé, en 2023, que sacó 2.500 votos.