Los pormenores de la convocatoria del PJ sanjuanino a los intendentes y la rosca para lo que viene

En pocas palabras, la única resolución de la sesión del lunes fue aprobar un cuarto intermedio hasta el miércoles 28, cuando concurrirán a la sede central -calle 25 de Mayo antes de avenida Alem- todos los caciques del peronismo. Es decir, los jefes comunales y los titulares de Junta. Según dijeron los voceros, será una gran consulta sobre el tipo de interna que prefieren -abierta o cerrada- y las fechas convenientes para la eventual elección, aunque trascendió el borrador que fija el 30 de junio (presentación de listas) y 27 de julio (acto electoral).

Durante la discusión, hubo momentos de tensión y confusión, principalmente en las filas de las uñaquismo. Según fuentes en off, la diputada Cristina López de Abarca sugirió que la decisión sobre la metodología de elección y los candidatos no debían discutirse en el seno del Consejo, sino que el senador Sergio Uñac y el exgobernador José Luis Gioja tendrían que acordarlo. En tanto, la legisladora departamental de Rawson, Sonia Ferreyra, pidió que la interna sea cerrada. Mientras que el intendente de Pocito y alfil de Uñac, Fabián Aballay, se mantuvo gran parte de la reunión en silencio.

Los dos consejeros que más discutieron fueron el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, y el diputado provincial Mario Herrero. El primero sostuvo el pedido de interna abierta, mientras que el segundo argumentó que no es posible. El rawsino manifestó pareció retornar, sin quererlo, al rol de operador del uñaquismo porque fue el único que defendió la postura ante la confusión de las filas del senador. Supuestamente, la exministra Marisa López era la encargada de bancar la interna abierta, pero se retiró antes.

De hecho, las fuentes indicaron que Ibarra se lamentó sobre el rol que ocupó: "Parece que siguiera trabajando con Uñac". En tanto, desde el sector de Gioja negaron estar a favor de la interna cerrada, pero que no creen que sea posible abrirla. "Hablan de interna abierta como si fuera posible hacerla. Hay una cuestión logística, de recursos y de intervención de la Justicia Electoral. No tenemos los padrones depurados para que voten afiliados y no afiliados", dijeron. Mientras que los defensores de la interna abierta expresaron que "los partidos pueden elegir la manera en que quieren votar, son los que deciden, no importa lo que diga la Justicia Electoral".

Para este miércoles, el sector de Sergio Uñac, a través de Aballay, arrancó con los llamados de los intendentes. Aparentemente, bregarán por la interna abierta que, según interpretaron, favorece la candidatura del exintendente de San Martín, Cristian Andino, cuya nivel de peronismo en sangre es cuestionado por algunos dirigentes. En la vereda de enfrente, el giojismo insistirá con las escasas -o nulas- probabilidades en tiempo y recursos para encarar una interna abierta, que algunos leen como una forma de usar un padrón que favorecería a Gioja.

Puede aparecer una tercera posición. Ronda una idea para que sean los intendentes y jefes de Juntas los que definan el candidato a través de una votación en la que cada unidad de la estructura justicialista debata y se pronuncie por un aspirante.

Los "precandidatos"

Desde hace meses, prácticamente desde mediados del 2024, hay tres "precandidatos". El exgobernador José Luis Gioja, el exintendente de San Martín, Cristian Andino, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Todos quieren unidad. Así lo dijeron y reiteraron infinidad de veces. Pero todos tienen una condición: unidad con su nombre a la cabeza.

El uñaquismo propone a Andino, el giojismo a su líder natural, y Gramajo fue abriéndose paso a los codazos después de la fundación del San Juan Te Quiero. El chimbero tomó más envergadura en el último tiempo con la sociedad política con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Los dos hacen las cuentas porque sus departamentos tienen un peso específico en cantidad de afiliados y movilización de votos como quedó demostrado en el 2020.

Fuentes en off aseguraron que "no hay chances de una interna" y que toda la discusión "es una cuestión instrumental" porque el foco está puesto en la unidad. No obstante, los más cautos sostuvieron que todavía hay posibilidades de un choque interno en caso que ambos sectores -uñaquismo y giojismo- se planten con sus candidatos.