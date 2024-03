Los pormenores del retiro para políticos sanjuaninos: la charla Orrego- Gioja, la retirada de Uñac y la palabra de Monseñor

Es un clásico de la política sanjuanina. Este sábado, el Gobernador y los dirigentes más importantes de la provincia asistieron a la vigésimo cuarta edición del retiro espiritual que organizó el Arzobispado de San Juan de Cuyo. Es la primera vez, desde el 10 de diciembre del 2023, que los principales líderes partidarios están cara a cara. No faltó nadie: hubo unas 150 personas. El encuentro estuvo marcado por las palabras de monseñor Jorge Lozano sobre la cercanía con el otro. ¿La gran ausente? La rosca.

No hubo careos en mesas redondas, ni debates, ni talleres. La Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado decantó por una jornada netamente "de escucha y reflexión", distinta a años precedentes. Por ejemplo, en el 2018, los reflectores estuvieron sobre la interna justicialista, que tenía sus primeros rounds. Las chicanas iban y venían entre los colaboradores de cada sectores. Esta vez, no fue así.

Marcelo Orrego, en conjunto con el vicegobernador Fabián Martín y buena parte del Gabinete de ministros, escuchó las palabras de los sacerdotes, luego el testimonio del miembro de la Unión Industrial, Hugo Goransky, y también las reflexiones entorno al rol de Mama Antula, la primera santa argentina, canonizada recientemente por el papa Francisco.

El encuentro en la Casa de Retiro Emaús, ubicada en Las Chacritas, tuvo a políticos de distintas extracciones ideológicas: intendentes, diputados, concejales, sindicalistas, referentes de organizaciones sociales, y periodistas. Uno de los momentos de mayor introspección sucedió luego de escuchar la parábola del buen samaritano. El arzobispo Lozano marcó: "El pobre no dice nada, no grita, no reclama. Pero su misma condición es el reclamo".

Acto seguido, Monseñor pidió a la dirigencia sanjuanina: "Estamos llamados a prestar atención, que no se nos pasen las situaciones. A Mama Antula, el obispo tampoco la escuchó, no la recibió. Estaba acallada. En estos tiempos, necesitamos prestar atención. Nos alentemos mutuamente. Hay que escuchar y ver con los oídos y con la mirada del corazón para reconocer a quienes están esperando un gesto de cercanía".

Esas frases no llegó a escucharlas el senador nacional Sergio Uñac ni el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Ambos debieron partir antes de la misa, que decantó en un momento de oración por cuestiones de tiempo. Los dos, que se habían sentado juntos, se retiraron antes de terminar la jornada.

Después, una vez terminada la oración y la entrega de una rama de olivo previa a Semana Santa, el gobernador Marcelo Orrego tomó contacto con la prensa. El mandatario provincial recordó el contexto social y económico del país: "La Argentina atraviesa un momento muy crítico, creo que debe ser el peor momento en cuestión económica y financiera, pero si los sanjuaninos estamos unidos, encaramos nuestros problemas unidos, lo vamos a ir resolviendo, porque los sanjuaninos somos resilientes. Así lo demostramos después del terremoto".

Orrego señaló que, en estos momentos, "es muy importante el diálogo, el consenso, el respeto, el escuchar a las instituciones intermedias, sean religiosas, social, deportiva, eso no se debe perder en momentos de crisis".

También tuvo un intercambio cercano con el tres veces gobernador José Luis Gioja. Los dos hablaron por unos minutos mientras el resto de la dirigencia buscaba la rama de olivo. Se los vio muy concentrados. No obstante, no trascendió el tema que los entretuvo. Ante la consulta de este medio, el exgobernador dijo que intercambiaron unas anécdotas, aunque no mencionó cuáles.

Por el contrario, sí habló sobre la jornada: "Esto tiene que ver con este aparatito que es el corazón, tenemos que entender que somos humanos. En estas situaciones hace falta leer el evangelio, leer las palabras. Tiene que ver con la solidaridad, que me parece que hoy se está olvidando".