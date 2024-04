Los movimientos de La Libertad Avanza en San Juan: los cargos, la reunión con Macri y un armado en la UNSJ

La respuesta: "Ni siquiera Agustín Ramírez está nombrado todavía. En todo el país, solamente están nombrando a los directores del Pami porque los abuelos no pueden esperar". La tranquilidad llegó con los nombres que están definidos para el despliegue de Milei en San Juan. Los dirigentes están inscriptos en una nómina tácita. Fuentes de jerarquía dijeron a este diario los nombres de las dirigentes que tienen todas las fichas para liderar áreas de la Nación con representación en la provincia. Pero advirtieron: "Falta la reestructuración de las reparticiones".

Son tres mujeres: la excandidata a la intendencia de Rivadavia, Graciela Verón; la excandidata al Parlamento del Mercosur, Lucía González; y la ex precandidata a la diputación nacional por Patricia Bullrich, María Eugenia Raverta. Los lugares originales en los que pueden estar son: la oficina Bicentenario de la Anses, la Casa de Sarmiento y la oficina local del Ministerio de Trabajo de la Nación.

No obstante, la lógica de Milei altera los planes. Si bien los nombres están, las estructuras no. Cada delegación puede quedar sin efecto de un momento para otro. De hecho, hay altas chances de cierre de la Anses Bicentenario. Así pasó con la sede del Ente Nacional de Comunicaciones. Yolanda Agüero pidió el puesto, pero el propio Presidente decidió cerrar las oficinas en las provincias. Entonces, la presidenta del Partido Libertarios de San Juan deberá ser reasignada.

Estos dirigentes se suman a los ya confirmados: Ramírez en la Udai San Juan de Anses, Rafael "Nino" Claros en Pami, Abel Chiconi en el INV, y Mariana Coria en Migraciones. También están los orreguistas: en el Noveno Distrito Federal de Vialidad Nacional está Enrique Manni, ex titular de Vialidad Provincial, y en la sede Anses de Rawson figura José Manuel Ruiz Delgado. Ambos frutos de las negociaciones de La Libertad Avanza con el Gobierno provincial.

En su rol de armador libertario, Peluc dio puestos a las organizaciones que juntas en las elecciones nacionales del 2023. Están representados, desde Carlos Montiveros de Ideas de la Libertad, el sector halcón de Bullrich en San Juan, que timonea Raverta, los libertarios puros de Agüero y también para los propios de Acción para una Democracia Nueva (Adn). Sólo resta incluir al Partido Demócrata, de Victoria García.

Mientras calma la zozobra interna, Peluc traza un esquema electoral de cara a las legislativas del 2025. Primero tiene que cumplir con El Jefe y fundar el partido La Libertad Avanza, que tarde o temprano será una realidad. Después tiene que definir los nuevos participantes del frente electoral. Todo indica que sólo albergará a los partidos y agrupaciones que se unieron para pelear el balotaje contra Unión por la Patria. No hay lugar para nuevos socios. A excepción que Karina llame desde Buenos Aires, aunque en San Juan lo consideraron improbable.

Por lo demás, Peluc y compañía tienen en mente una estrategia similar a los comicios nacionales. Tuvo buenos resultados. La novel formación electoral cosechó una banca en el Senado y una en Diputados. Incluso es la misma estrategia que usó el extinto Consenso Ischigualasto en 2021. La idea es llevar a un candidato nuevo, sin pasado que lo aqueje ni archivos que lo comprometan. "El viento de Milei está muy fuerte, hay que poner un candidato que sea una pluma. Mirá Olivera", dijeron las fuentes en referencia al actual senador nacional Bruno Olivera. "Si hace falta y se abren varias líneas internas, competiremos", especificaron.

Naturalmente, el armado local estará atado al nacional. Una reunión tendrá un impacto significativo en el sistema de alianzas en el país y en San Juan. Hay fecha: el 4 de mayo. Hay protagonistas: Peluc estará con Mauricio Macri. El expresidente recibirá al sanjuanino para hablar del rumbo de la unidad entre libertarios y el Pro. Trascendió muy poco información al respecto. Sólo se sabe de la reunión y de los actores. Sin embargo, influirá en Juntos por el Cambio. Sobre todo en el presidente del Pro sanjuanino, Enzo Cornejo, que respaldó a Macri en la regreso a la conducción del partido amarillo. Lo demás son especulaciones.

Peluc no se manda solo. Karina lo designó. El sanjuanino es parte de la mesa chica. El partido Adn es miembro fundador del frente La Libertad Avanza que catapultó a Milei a la Presidencia. En la provincia y en el Congreso, los referentes libertarios están bajo la órbita de la hermana del Presidente. Un facto: en el escándalo de la reunión de comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que terminó con el desplazamiento de Oscar Zago de la jefatura de bloque y el quiebre de la estructura parlamentaria, el sanjuanino pulseó en favor de Karina. "Yo soy de los Milei", aclaró a este diario.

Casi como un bonus track es el armado libertario en la UNSJ. Peluc lo descartó públicamente en el programa de streaming de Tiempo, Off the record. "No vamos a hacer armados libertarios en la universidad. Estamos hablando de que son nichos de militantes y enfrascadores de cerebros. No vamos a ser parte de esa casta", dijo hace unas semanas atrás. Pero este medio pudo averiguar que hay un referente que busca el Sillón del Rectorado. El licenciado en Historia, de origen paleoliberal, Eduardo Carelli. Está conectado con Lucía González y la gente de Ideas de la Libertad. El nombre del historiador aparece justo en medio de pelea entre los dos candidatos que cosechan mayores apoyos: el peronista Tadeo Berenguer y el opositor Jorge Cocinero Raed.