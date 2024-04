¿Team Karina o team Zago? La contundente respuesta del diputado libertario por San Juan

Peluc dijo que es parte del team Karina "desde la hora cero" y que la "interna es del bloque" no del Poder Ejecutivo. También marcó que el origen del problema, tanto en la reunión de comisión como en la vida parlamentaria en general, "es un tema de egos". "El bloque sufre un problema de egos", recalcó. Asimismo, se mostró conforme con el nuevo titular del bloque libertario, el cordobés Gabriel Bornoroni, un íntimo de la hermana del Presidente.

El sanjuanino, representante de Milei en la provincia, que será autoridad de la comisión de Minería, aclaró que "todo lo que ponga Javier lo tengo que ver con buenos ojos. Entiendo lo que es oficialismo".

El conflicto

Mientras el Presidente y su hermana se encontraban de gira por los Estados Unidos, Oscar Zago fue desplazado de la presidencia del bloque oficialista en Diputados. El porteño resultó eyectado luego de haber desobedecido al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Zago desoyó la orden de Menem de desactivar la reunión de comisión. No sólo eso, propuso a Marcela Pagano como presidenta de la comisión pese a que el riojano le hizo saber que El jefe no avalaba la postulación de la periodista para la presidencia de una comisión tan sensible como es la de Juicio Político. Nada menos que aquel ámbito de trabajo que tiene la potestad de poner en marcha el procedimiento para destituir al Presidente de la Nación.

Las explicaciones que dieron algunos de los diputados que dicen haber hablado con Milei en la misma mañana de ayer fueron que el libertario quería a alguien de su "riñón" al frente de esa comisión. Zago aseguró, en cambio, que tenía el aval para postular a Milei. Algo que, durante el correr de las horas, resultó una mentira.

Las fichas de Karina Milei estaban puestas en Bertie Benegas Lynch, el bonaerense que tiene la confianza de la mesa chica de Milei, pese a que en los últimos días quedó en el centro de la escena pública por su descreimiento en la obligatoriedad de la educación.

La marcha atrás con Pagano y el desplazamiento de Zago parecerían responder a la misma lógica que en su momento primó a la hora de elegir a Menem al frente de la Cámara baja, en detrimento de Cristian Ritondo (PRO) y Florencio Randazzo (Hacemos Coalición Federal). ¿Cuál fue? Poner a un libertario de pura cepa. Menem es el presidente del partido LLA en su provincia.

Ahora se repite el mismo patrón: el sucesor de Zago, que cuatro meses atrás era el único diputado con experiencia parlamentaria gracias a su paso por la Legislatura porteña, es Gabriel Bornoroni. Es decir, el flamante presidente de La Libertad Avanza en su provincia, Córdoba.