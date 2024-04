Los movimientos internos en el PJ San Juan entre la tensión y la desconfianza: qué hará cada sector

Durante la semana hubo una foto. Cada bando la interpretó de una manera diferente. Una reunión en la Junta Departamental de Trinidad con representantes del uñaquismo y el giojismo. Para los operadores que responden a Uñac es el origen de un acuerdo mayor. Una convocatoria de dirigentes de los sectores principales del Partido Justicialista entusiasmó a una parte de la militancia. Habrá otro encuentro de similares características la semana que viene en Concepción. Luego habrá otra en Desamparados.

Para el giojismo, la foto no tuvo el mismo impacto. Si bien calificaron que el encuentro fue positivo, dijeron que faltaron los dirigentes de mayor peso de su espacio. Por ejemplo, no estuvo la diputada provincial Graciela Seva. "Lo armaron para la foto", marcaron. No obstante, aceptaron que las tratativas -aunque frenadas por estas horas- iban por buen camino. Había acuerdos básicos: "El presidente del PJ no es candidato" y que el Consejo tiene que tener mayor peso. Y un punto interesante: "Cupos en las Juntas". Pese al diálogo nulo entre Uñac y Gioja, los avances son notorios respecto a los meses previos.

Bajo el prisma del bando de Gioja, hay una faceta negativa de los movimientos del uñaquismo: "Nos enteramos de la convocatoria a reunión del Consejo por un periodista". Es cierto, la información circuló por un operador mediático que todavía responde al senador nacional. Además, desde ese sector no quieren una transición de cuatro años ni un presidente designado. Por eso, hay cuestionamientos a la figura del presidente de bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, que tiene todas las fichas del uñaquismo para convertirse en el sucesor de Uñac al frente del Partido Justicialista.

Para el giojismo es importante poner en marcha la famosa comisión de Acción Política. Un trato que hicieron durante la primera reunión de Consejo y que nunca se concretó. Está en el nuevo temario, junto con la fecha. Las charlas siguen aunque se "empantanaron". El giojismo quiere arrancar un recorrido "Junta por Junta y reducir los márgenes de conflictividad".

Desde el otro lado, los armadores del uñaquismo buscaron bajar la espuma. Incluso usaron una frase del excoordinador de Asuntos Político Institucionales de la Unidad Presidencial del 2002 al 2015, Juan Carlos Mazzón. El difunto operador dijo: "Hay que militar el perdón. Si no, nos espera el llano". El objetivo del sector del exgobernador es continuar con las negociaciones con los dirigentes de Gioja: "No queremos pelear con el Flaco". Por el contrario, el lunes van a marcarle la cancha a exsocios, dos exintendentes de territorios populosos: el capitalino Emilio Baistrocchi y el chimbero Fabián Gramajo. La nueva pelea está ahí.

En on y en off, los operadores de Uñac lanzaron dardos muy fuertes contra Baistrocchi. Pero aseguraron, "no es una cuestión personal, ninguna Junta le responde. La estructura del PJ lo dejó afuera". La pulseada con el ex jefe comunal de la Capital empezó, al menos públicamente, con el muy mentado 33 a 1 de la primera reunión de Consejo, cuando Juan Carlos Gioja mocionó que el calendario electoral local estuviese atado al calendario nacional. El giojismo propuso, el uñaquismo dispuso. La única voz disonante fue el capitalino, que en la previa habló de un "acuerdo de cúpulas".

El uñaquismo escaló en las hostilidades cuando el propio senador nacional dijo: "Parece que fue mejor ministro que intendentes porque la gente no lo acompañó". Desde el espacio de Baistrocchi, el sello del peronismo cordobés en la provincia, Hacemos por San Juan, explicaron que no habrá acuerdos con ningún sector. "Cuesta mucho arreglar, tenemos visiones diferentes y hay cuestiones personales", resumieron. Incluso graficaron la situación del peronismo: ""Está como si lo hubiesen tirado de un octavo piso".

Es más, los flamantes cordobesistas comentaron: "A corto plazo, el peronismo se pierde. A mediano plazo, habrá una recomposición generacional entre Baistrocchi y Gramajo". Además, se mostraron orondos por la nueva fecha de elecciones en el PJ: "Van a hacer lo que planteó Emilio desde el primer momento". ¿Futuras sociedades? Con Uñac, no, por cuestiones personales; con Gioja tampoco, pero por cuestiones políticas. "Queremos separarnos de lo que significa el Flaco, que es el kirchnerismo. Nosotros somos el peronismo federal, estamos en el polo opuesto", comunicaron desde el interior de Hacemos por San Juan.

Por su parte, Fabián Gramajo tuvo reuniones durante la semana. Hasta hubo una foto con Gioja en una estación de servicio. No obstante, la jugada del chimbero va más allá. Según pudo saber este diario, hay malestar con la lectura que hacen Uñac y Gioja de un gramajismo periférico. Ambos lo reivindicaron como líder "indiscutido" en Chimbas, pero no confían en el afianzamiento de la estructura del San Juan Te Quiero a nivel provincial. Desde el gramajismo fueron claros: "Tienen terror. Ya no va más el dedo largo que señala. Acá hay padres de la derrota del 2023".

Hasta ahora, el sector de Gramajo había mantenido cierta distancia de la disputa por el Partido Justicialista. Pero hay puntos en los que no está de acuerdo: "No puede ser que el posible presidente del PJ tenga que ser alguien sin ambiciones de poder, que no pelee una candidatura. Estamos mal si es así. Eso no es el peronismo". Hubo una advertencia contundente desde el entorno del exintendente de Chimbas: "Un desprendimiento y el peronismo no vuelve más. Nos gobiernan 20 años los amarillos". ¿Hay chance de que Gramajo no siga dentro de la estructura del PJ? Es una pregunta abierta. "Qué se fijen si quieren armar sin Chimbas", dijeron.

La disputa del uñaquismo con Baistrocchi y Gramajo seguirá in crescendo. Los operadores del senador nacional son claros en términos numéricos. "Se necesitan 821 dirigentes para completar una lista para la conducción del partido. Ninguno llega", sentenciaron.

Así está el panorama a horas de la reunión en la casona de calle 25 de Mayo antes de avenida Alem. De haber acuerdo, se sellará a último minuto. Todo indica que será un encuentro con chispazos. Hay otro condimento: es la primera aparición pública de Uñac luego del aumento de sueldos de los senadores. Si bien es un cónclave, es decir una cita cerrada, habrá militancia en los alrededores.