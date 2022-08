Los de Milei en San Juan apoyan la Ley de Lemas

"Esta ley fue creada en 1870 por Jules Borely en Paris y este hombre fue liberal y no vamos a ir en contra de ideas liberales", sostuvo. El sanjuanino se refirió así a los orígenes del sistema que fue diseñado por el profesor belga Borely, quien lo expuso en su obra "Nouveau Système Electoral: Representation Proportionelle de la majorité et des minorités", publicada en la capital francesa en 1870.

Montiveros aseguró que rechazaron la invitación de Juntos por el Cambio a participar de la movida contra la ley de lemas que se presentó este lunes en sociedad por parte de Marcelo Orrego y sus socios, contando con el apoyo de Consenso Ischigualasto y otras fuerzas que en las legislativas de 2021 jugaron por separado.

"No quisimos ir porque desde nuestro lugar no le vemos nada de malo porque es la perfecta ocasión que tenemos de unir a toda la oposición", aseguró el libertario. "No entiendo por qué no quieren, por qué rechazan esta ley. Yo prefiero la boleta única papela pero esto no está en discusión", añadió.

Para el simpatizante de Milei sanjuanino, los lemas permiten a la oposición ganarle al PJ. "Nosotros como figuras fuertes del oficialismo vemos a Uñac, Gioja, Aranda que no es mucho y Gramajo, no sé qué otro fuerte puede haber. De la oposición está Orrego que mide muy bien al igual que Martin, Basualdo, Avelín, Cornejo que preside el PRO San Juan, Turcumán, los outsiders empresarios y el candidato libertario que no está definido. ¿Qué pasa si juntamos todos estos votos y se suman a Orrego? A mí me gustaría que gane un candidato libertario pero estamos lejos, entonces me importa que gane la oposición. De la oposición tenemos muchas opciones, podemos juntar votos y ganar", analizó.

Montiveros aclaró respecto de La Libertad Avanza de Javier Milei hay tres espacios locales que conforman el frente, que son Fuerza Liberal, el Partido Demócrata y ADN de Turcumán. Además no descartó que Yolanda Agüero pueda incorporarse con el Partido Libertario y destacó que la Cruzada Renovadora decidió salirse "pero seguimos en diálogo". No obstante, Turcumán este lunes estuvo al lado de Orrego para oponerse a la Ley de Lemas y sobre este contraste con lo que piensan los libertarios, Montiveros concluyó que "si bien Turcumán está en el mismo frente pero somos librepensadores, después podrá dar explicaciones".