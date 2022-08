Lemas, el trampolín para que la oposición juegue unida en las urnas 2023

La lucha contra la ley de lemas que impulsa el uñaquismo unió a los dos principales frentes opositores de San Juan, Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto. Son los mismos que no lograron ponerse de acuerdo para las legislativas de 2021 e incluso cruzaron fuertes argumentos en pos de la campaña del año pasado. Ahora que lograron dejar estas diferencias detrás, surge la pregunta de si conservarán esta unión para el turno de las urnas y si conformarán un gran frente electoral de cara a las elecciones 2023, para pelearle la Gobernación e intendencias al Frente de Todos. La respuesta hoy es más un sí que un no, según declaran desde cada armado, pero hay algunas consideraciones que hacer.

La ley de lemas que rechazan los opositores fue el pegamento necesario para aglutinar posturas que el año pasado parecían irreconciliables. Al hotel santaluceño donde presentaron la ofensiva contra la reforma electoral que propone el oficialismo llegaron todos al unísono y casi de la mano, para luego sacarse una foto en los jardines donde hubo que hacer un plano amplio, con todos los popes presentes. Incluso fue Roberto Basualdo que últimamente no participaba de las conferencias de prensa y Martín Turcumán de ADN recién operado de la cadera, que llegó ayudándose con un andador.

En la mesa larga se sentaron Producción y Trabajo liderado por Marcelo Orrego; Acción para una Nueva Democracia con Turcumán; Propuesta Republicana con Enzo Cornejo, Unión Cívica Radical con Horacio Tello; de Generación para un Encuentro Nacional estuvo Marcelo Arancibia; de Dignidad Ciudadana fue Gustavo Fernández; por la Coalición Cívica, Facundo Guzmán; por el Partido Socialista, Nahuel Cárdenas; Actuar con Gustavo Usín; MODAD con Dante Figueroa; más César Aguilar del Bloquismo Auténtico; y un referente de Encuentro Republicano Federal (de Pichetto), Miguel Arancibia y Belén Varela de Republicanos Unidos. Acompañaron el referente actuarista Rodolfo Colombo, intendentes de PyT como Fabián Martín de Rivadavia, Juan José Orrego de Santa Lucía y Gustavo Núñez de 9 de Julio, además de la diputada nacional basualdista Susana Laciar y el legislador rivadaviense Sergio Miodowsky y más dirigentes del espacio como Juan Manuel Roca, Carlos Jaime, Marcela Quiroga, Carlos Platero y Nancy Picón, entre otros.

En el encuentro hubo gestos como la deferencia de ubicar en medio de la mesa, rodeando a Orrego, a Marcelo Arancibia de GEN y Turcumán de ADN, logrando una imagen impensada el año pasado, cuando protagonizaron algunos cruces en la campaña rumbo al Congreso.

Los grandes ausentes fueron dos fuertes jugadores de ambos equipos. Uno es Alfredo Avelín Nolléns, dando muestras de que la Cruzada Renovadora no participa de la movida contra los lemas. Los cruzadistas vienen de coquetear con Javier Milei y al parecer no quisieron entrar en esta primera convocatoria. Sus socios en el Frente Consenso Ischigualasto, donde sigue reportando la CR, confían en que se sumará más adelante. El otro fue el dirigente del bloquismo disidente -que ellos mismos bautizaron Bloquismo Auténtico-, Enrique Conti, que fue denunciado el año pasado por el representante de Stolbizer local por hacer trabajo proselitista siendo miembro del Tribunal de Cuentas. Por eso razón lo excusaron este lunes y en representación de su espacio estuvieron César Aguilar y Juan Domingo Bravo, de lo que tomó nota, positivamente, Marcelo Arancibia.

Si bien se presentó el conglomerado como una iniciativa conjunta, fue JxC el que inició la convocatoria. Lo había anunciado la semana pasada el propio Orrego, cuando emprendió una vehemente crítica al PJ y dijo que pretendía una defensa a la Constitución y a la democracia. El llamado entusiasmó a los de Consenso que pugnaron, sin éxito, por una unidad en 2021 que les diera más contundencia en el cuarto oscuro. En aquella oportunidad, Orrego dijo que no se podían acercar porque entre los "dinosaurios" estaba Juan Peluc, funcionario de Alberto Fernández, y aunque este último renunció a su cargo en el ENACOM, no conformó a los de JxC, que siguieron prefiriendo tomar distancia. Ahora hablan de un lado y otro de un "contexto diferente" y la causa común que los acerca, que esgrimen por lo alto tiene que ver con valores republicanos e institucionales, pero por lo bajo reconocen que es un posible as bajo la manga ante el electorado para el próximo año.

Sí es cierto que algunos dirigentes del macrismo sanjuanino siguen cautelosos con Consenso y que estos últimos son los que se muestran más entusiastas a asociarse con los macristas tiempo completo. En JxC analizan que las elecciones 2023 tanto a nivel nacional como provincial se mostrarán muy polarizadas y, en ese juego, dicen, a los" dinosaurios" les conviene entrar por la ventana antes que quedarse afuera. Los de Orrego evalúan que pueden sumar. Tras bastidores también esperan ver qué reglas de juego quedarán vigentes con la eliminación de las PASO judicializadas y la inminente llegada de la ley de lemas aggiornada.

En la causa sanjuanina contra los lemas también prometen meterse los peso pesado nacionales, que también podrán capitalizar apoyos entre los sanjuaninos, algunos pensando en las presidenciales. En el PRO ya confirmaron para esta semana a Horacio Rodríguez Larreta, y buscan visitas de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, según anunció Enzo Cornejo. Por su parte, los radicales gestionan al senador mendocino Alfredo Cornejo y el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suárez, según dijo Tello. Ricardo López Murphy también se sumaría, y quizá también venga Margarita Stolbizer, según se escuchó en el meeting.

Para que cada uno saque sus propias conclusiones, esto dijeron con micrófono encendido a Tiempo de San Juan los principales dirigentes opositores sobre si irán o no juntos a elecciones 2023.

-CONSENSO ISCHIGUALASTO

Martin Turcumán (ADN)

WhatsApp Image 2022-08-29 at 2.15.22 PM (9).jpeg Martín Turcumán (ADN)

"Por supuesto esto podría ser un indicio de jugar todos juntos. Es muy probable. Seguro cambiaron cosas, desde las elecciones pasadas, desde el resultado que se dio en las elecciones pasadas todo el posible".

Marcelo Arancibia (GEN)

WhatsApp Image 2022-08-29 at 2.15.22 PM (8).jpeg Marcelo Arancibia (GEN)

"Eso se verá. Lo importante es que estamos coincidiendo en cuestiones centrales para el funcionamiento de una sociedad que se precie de libre. Seguramente vamos a encontrar muchos puntos en común".

-JUNTOS POR EL CAMBIO

Marcelo Orrego (Producción y Trabajo)

WhatsApp Image 2022-08-29 at 2.15.22 PM (6).jpeg Marcelo Orrego (PyT)

"Este primer paso tiene que ver con defender la democracia, después por supuesto será otro el marco donde podamos discutir políticas públicas y lo que queremos para San Juan y si llegamos a encontrar una comunión de valores con muchísimo gusto veremos esa posibilidad. Hoy es momento de defender la Constitución con uñas y dientes. Lo veremos más adelante pero por supuesto tenemos perspectivas de una comunión de situaciones que nos unen. Hoy hablar de candidaturas está muy lejos, con todo lo que pasa en Argentina".

Fabián Martin (Producción y Trabajo)

WhatsApp Image 2022-08-29 at 2.15.22 PM (7).jpeg Fabián Martín (PyT)

"Por lo pronto lo que ha logrado el Gobierno con este proyecto de ley de lemas que como se ha dicho es un proyecto tramposo, es que nos unamos prácticamente todos los sectores opositores y esto es un buen inicio. De ahí veremos hasta donde llegamos pero hoy estamos defendiendo la democracia".

Rodolfo Colombo (Actuar)

WhatsApp Image 2022-08-29 at 2.15.22 PM (14).jpeg Rodolfo Colombo (Actuar)

"Creo que es un gran gesto de toda la oposición y los que estamos de este lado estamos defendiendo la democracia, eso nos ha unido, no el espanto en contra de nadie sino a favor de la democracia, sentimos que la ley de lemas es parte de un retroceso. Acá lo importante es lo programático, yo aliento la unión y los puentes han estado tendido siempre, hay realidades que hay que ir puliendo pero lo importante es el proyecto. Coincidimos en el San Juan que queremos, este es un primer paso y es enorme, queremos que los sanjuaninos elijan a sus representantes de forma directa. Si priorizamos el San Juan que queremos, el desarrollo y no que los políticos busquen el beneficio propio, creo que vamos a terminar coincidiendo".

Enzo Cornejo (PRO)

WhatsApp Image 2022-08-29 at 2.15.22 PM (15).jpeg Enzo Cornejo (PRO)

"Siempre dijimos que juntarse por un resultado electoral no era correcto, siempre dijimos que era importante dialogar, buscar puntos en común. Y este es uno. Siempre dijimos que está la puerta abierta a todos los sanjuaninos que puedan pensar en propuestas superadoras para la provincia, hoy es el puntapié inicial, no sólo para las personas que estuvieron acá sino para muchos dirigentes de diferentes partidos políticos que van a ser parte de Juntos por el Cambio. Esto es una lucha que damos todos juntos y parte de lo que empezamos a construir para el futuro".

Horacio Tello (UCR)

WhatsApp Image 2022-08-29 at 2.15.22 PM (3).jpeg Horacio Tello (UCR)

"Este es el punto de partida para volver a la institucionalidad, contra un régimen tramposo que nos ha impuesto el Gobierno. Ir juntos habrá que conversarlo, hoy nos ha unido esto que ya es mucho, porque no hubo el año pasado este tipo de consenso. Se puede dar todo en función de lo nacional que es un espejo hacia las provincias en cuanto al desgaste del gobierno de Cristina Fernández porque es su gobierno".

Miguel Arancibia (Grupo 1852)

arancibia.jpeg Miguel Arancibia (Grupo 1852-Autoconvocados)

"Creo que en el corazón de toda la oposición y en el pedido de la gente está eso, por suerte la oposición está hablando en forma conjunta. Este es un primer paso, hay que construir hacia adelante y la ciudadanía le va a reclamar a la oposición tener un proyecto y confrontar el peronismo. Creo que nos vamos a poner de acuerdo, los partidos tienen que tener una manera de dirimir sus candidatos. Para eso estaban las PASO, la ley de lemas es un retroceso".