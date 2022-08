Orrego y Ley de Lemas: llamó a los sanjuaninos "a defender la democracia"

"Vamos a terminar siendo Santa Cruz, esto no puede pasar", expresó el santaluceño, en momentos en que se espera la presentación de un proyecto de ley que establezca un nuevo sistema electoral en San Juan, que sería similar a la Ley de Lemas.

"Esto es una vergüenza. El sistema que se tiene que ocupar es las PASO, cómo vamos a inventar otra cosa si nosotros judicializamos. Qué antecedente queda, el camino es uno, que vuelvan las PASO y no hay todavía sentencia firme y estamos buscando otro sistema. Falta que se expida la Cámara en dos presentaciones y falta la Corte de Justicia de San Juan y nosotros vamos a llegar hasta la Corte Suprema de la Nación. El gobernador y los intendentes se votan de manera directa dice la Constitución y esto viola la Constitución, es una vergüenza, esto no puede pasar en una provincia de Argentina", se quejó Orrego.

El legislador opinó que "nosotros vamos hasta las últimas consecuencias, acá está en juego la democracia en San Juan, no se puede seguir violando la Constitución, no se puede estar cambiando las reglas del juego, el que no defiende esto con uñas y dientes es porque no le importa San Juan".

También declaró que "con el sistema que quieren imponer el votante tendría 3 candidatos a intendente por cada frente y en cada escuela habrá votos en el piso, es indefendible esto".

Para Orrego, "hubiéramos ido a votar con la Nación el mismo día y hubiéramos gastado menos plata y el mismo día del presidente al último concejal, es mentira que quieran eliminar las PASO para que los sanjuaninos voten menos", en claro cuestionamiento hacia el uñaquismo.

La eliminación de las PASO que impulsó por ley en diciembre último el oficialismo quedó firme tras el dictamen de la Cámara Civil, dictada este mes. Desde entonces, se intensificaron las negociaciones para buscar un sistema electoral alternativo a las primarias y a las internas partidarias que son el mecanismo que quedó vigente tras la modificación del Código Electoral.