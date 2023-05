Los médicos, protagonistas de las elecciones en San Juan

Pasaron unas atípicas elecciones en San Juan. De hecho, todavía no se elige la categoría más importante: gobernador y vice, por la medida cautelar que trabó la Corte Suprema de Justicia mientras decide si Sergio Uñac puede o no ser candidato. Mientras tanto, queda el análisis sobre los comicios que pasaron el 14 de mayo. Por ejemplo, entre las profesiones que mayor protagonismo tuvieron está la medicina. Hay claros ejemplos entre los candidatos del oficialismo y la oposición.

También ganó el ex director del Hospital de Barreal, Sebastián Carbajal. El médico, otro que representó al sublema Vamos San Juan, cosechó 2.187 votos y se impuso sobre dos pesos pesados: el ex intendente y secretario de Vivienda, Robert Garcés, y el alfil del intendente Jorge Castañeda, su hermano, Luis Castañeda. Carbajal ya había participado en las elecciones del 2019 bajo el sello de Nueva Dirigencia, que ahora es una organización social, pero no tuvo suerte.

En la oposición, precisamente en el frente Unidos por San Juan, está el diabetólogo José Bernal, que buscó hacerse de la intendencia de Caucete. Si bien no ganó, tuvo un fluido caudal de votos: 3.304 y se posicionó como el mejor en la vereda contraria a la reelecta Romina Rosas. El médico es amigo personal del senador Roberto Basualdo.

341768955_940715320414778_4129978953952076170_n.jpg El médico caucetero José Bernal.

En Rivadavia, actuó la ministra de Salud, Alejandra Venerando, que ganó dentro del sublema Vamos San Juan -5.697 votos-, pero no pudo contra los candidatos más importantes de Unidos por San Juan, los diputados Sergio Miodowsky y Nancy Picón. El primero se consagró sucesor de su jefe político, Fabián Martín. Venerando fue la comandante de la lucha contra la pandemia de coronavirus en la provincia. Eso generó un alto nivel de conocimiento y provocó que fuese la apuesta del uñaquismo en el distrito opositor.

Otros candidatos dedicados al ámbito de la salud son el santaluceño Nelson Campero, de Vamos San Juan, y el aspirante a la vicegobernación por el sublema Juntos, el ex Jefe del Servicio de Neonatología en Hospital Rawson, Oscar Marconi. El prestigioso neurólogo obtuvo poco más de 400 votos. Mientras que Marconi aún no se mide por la cautelar que trabó la Corte Suprema.

En tanto, en el área legislativa, el intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, ahora electo diputado departamental, también es médico. De hecho, fue el principal puntal al inicio de su carrera política.