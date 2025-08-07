jueves 7 de agosto 2025

Elecciones legislativas

LLA y el PRO oficializaron el acuerdo en CABA con la intención de "trabajar juntos" hasta 2027

Publicaron en el mediodía de este jueves un texto que sopesaron largamente ambos partidos desde que sellaron el pacto de palabra, el martes, y que se negoció en tiempo récord.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Karina Milei y Mauricio Macri, referentes del acuerdo entre LLA y el PRO.

Karina Milei y Mauricio Macri, referentes del acuerdo entre LLA y el PRO.

Dos días después de acordar de palabra, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO oficializaron por medio de comunicado conjunto la decisión de jugar aliados en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas nacionales. No hubo foto: ni entre los apoderados -que firmaron el miércoles el documento que presentarán ante la Justicia Electoral- ni entre los líderes de los partidos, Karina Milei y Mauricio Macri, que sostienen una relación tensa. Pero se comprometieron a trabajar juntos también hacia 2027.

“La Libertad Avanza y el PRO acordamos conformar una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice el texto del comunicado, que fue cuidadosamente elaborado entre los equipos técnicos de ambos partidos durante el martes y el miércoles, pero recién fue publicado este mediodía.

Lo titularon con estilo formal, sin estridencias ni adjetivos: “Acuerdo entre LLA y el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. E hicieron especial énfasis, a pedido de los libertarios, en remarcar que el PRO le dará gobernabilidad a Milei. “Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta el 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el Presidente Javier G. Milei lidera desde diciembre de 2023. Dicho acuerdo implica además el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y a la pobreza”, reza el primer párrafo.

Aunque mantienen una relación muy tensa (no se hablan y se criticaron duramente, por lo bajo y en voz alta), la hermana del Presidente y el ex mandatario decidieron barrer bajo la alfombra las rispideces del último año por necesidad. Esto, a pesar de que las diferencias se habían exacerbado al máximo en la campaña local en la Ciudad que terminó con una derrota fuerte de PRO -terminó en tercer lugar con 16 puntos, detrás del kirchnerismo-.

FUENTE: Infobae

