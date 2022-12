Las trabas que llevaron a que la Ley de Honorarios de San Juan se trate el 2023

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia y Seguridad, Celina Ramella , señaló a Tiempo de San Juan que la actualización de la norma no se trató durante el periodo 2022 porque no hubo acuerdo en algunos puntos con los miembros de la Comisión redactora del Foro de Abogados.

image.png Comisión Redactora del Foro de Abogados de San Juan

“No estuvimos de acuerdo en ciertos aspectos y ellos propusieron otras medidas. Nosotros propusimos nuevas redacciones de algunos artículos, cambiar algunas cosas y estamos evaluando esos cambios. Aun no nos hemos vuelto a juntar con la Comisión Redactora, pero a principio del año que viene queremos volver a reunirnos. Si en estos nuevos parámetros que hemos planteados de ambas partes hay acuerdo, saldrá el proyecto” dijo la legisladora a cargo de la comisión que tiene la revisión de la normativa.

Entre las trabas que llevaron a que el proyecto no llegara a ser tratado en la Cámara, Ramella mencionó la falta de acuerdo para lograr una unidad de medida que fije la escala de honorarios. Al respecto dijo: “un proceso que hoy regula $20.000 en honorarios, ellos habían puesto como que debía ser de $800.000. No me parece mal, porque la labor del abogado es importante, pero un cambio tan rotundo no era justo. Esa es una de las pautas que hubo que modificar y analizar cada una de las escalas, consultando con los jueces de la materia, con el mismo Foro, y hacer un cambio lógico”.

El objetivo es, de manera consensuada entre la Comisión Redactora y los diputados, armar una fórmula que establezca un piso mínimo, y luego establecer fórmulas o unidades de medidas para cobrar los honorarios, tanto en procesos con contenidos económicos como aquellos que no los tienen.

Hoy en día, los honorarios son establecidos por el juez al momento de finalizar el proceso judicial. El monto final dependerá del accionar del letrado, la novedad de los escritos presentados, el éxito obtenido, entre otros aspectos que el magistrado tiene en cuenta.

“Tenemos todo un mes para evaluar todos los montos, cómo quedarían y en caso de llegar a un acuerdo, se trataría el proyecto en las primeras sesiones del próximo año”, confirmó la diputada Ramella.