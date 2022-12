Revuelo por los honorarios de los abogados sanjuaninos

El Foro de Abogados emitió un comunicado donde "expresa su preocupación por la no inclusión del proyecto de reforma de la Ley de Honorarios Profesionales en el periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de San Juan en este año 2022".

Los letrados remarcan que "el citado proyecto fue presentado en la Legislatura Provincial, en el mes de agosto y luego de un arduo trabajo de una Comisión integrada por abogadas y abogadas de esta institución. Nos parece adecuado destacar la importancia de la sanción de este proyecto que es una deuda para con la comunidad jurídica sanjuanina".

El malestar del Foro por la demora de los legisladores se basa en que ahora se manejan con la Ley 56-O, que tiene más de 50 años desde su sanción. "En el actual contexto de precarización de las profesiones independientes, la nueva ley se convierte en una necesidad primaria para todos los que litigamos diariamente. Como representantes del colectivo de matriculados y matriculadas de San Juan no vamos a cesar en los esfuerzos para lograr tener una ley que se erige en una auténtica reparación histórica. Convocaremos a todos los bloques legislativos, a partir del mes de febrero, con el fin de profundizar con el dialogo y la búsqueda de consensos que resulten en el tratamiento y aprobación de la nueva ley de honorarios", emplazaron desde la entidad a los legisladores.

La nueva regulación de honorarios se viene discutiendo al menos desde 2014 en el Foro, con la intención de imponer un piso mínimo y argumentando que lo que cobran los abogados por sus servicios no es acorde a lo que valen. Hicieron charlas y mesas de trabajo para escuchar propuestas de sus socios, lo que devino en un anteproyecto concreto que fue elevado a la Legislatura local.

Los objetivos que persigue la nueva ley, según expuso el Foro son: adaptar la ley arancelaria a los nuevos Códigos y Procedimientos; actualizar las escalas arancelarias; evitar la discrecionalidad en las regulaciones; proteger los honorarios de la desvalorización; y agilizar la regulación y el cobro de los honorarios; fijar montos en procesos sin cuantía económica.

El 3 de noviembre de este año tomó estado parlamentario este proyecto de ley para regular lo que ganan los profesionales de la abogacía. La comisión de reforma que se encargó de la redacción fue presentado por los diputados oficialistas Celina Ramella, Marcela Monti y José Luis Esteve.

Consultada este martes la diputada Monti, respondió que han estado trabajando el tema en comisión y que no hay fecha de aprobación todavía. "Continuaremos analizándolo en comisión", destacó.

Polémico tema

El tema da tela para cortar. En sus redes, el Foro recibió críticas por la situación. Una de sus afiliadas, Alicia Romero, les achacó que "a dos días de terminar el año legislativo, el Foro se pronuncia por una ley fundamental para todos los abogados. Muy tarde. Necesitamos que nos represente a todos, a TODOS, sin distinción de color político. Todos litigamos, todos necesitamos de esa ley en forma imperiosa. Requiero más compromiso del Foro en temas fundamentales cómo este. No me interesa el club, el fútbol, los institutos de ideologías políticas. Quiero que el Foro deje de ser un ente recaudador de la matrícula y se juegue por todos nosotros. Los abogados".

Otro de los profesionales posteó un extenso análisis: "No podemos tener este trato a un buen proyecto. La modificación que se le intenta dar es un absurdo. Debemos ser enérgicos en la defensa del proyecto original. Los abogados y abogadas sentimos que el buen trabajo que se realizo - NO es tenido en cuenta. Este proyecto es el resultado de mucho tiempo de trabajo, en dónde todos los sectores estuvieron representados .Somos profesionales que sabemos lo que queremos, y nada de eso atenta contra nadie. Solo es un acto de justicia a un trabajo que no está siendo VALORADO en toda su magnitud .Volver a generar el debate sobre algo que está redactado correctamente , es desatinado. En esta "lucha" debemos todos los matriculados "tirar" para el mismo lado. Es mi opinión al respecto.