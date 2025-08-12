Las tensiones en el peronismo sanjuanino frenaron la "normalización" de la JUP: qué pasó

La interna del peronismo universitario volvió a mostrarse al rojo vivo y terminó frenando el acto de “normalización” de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en San Juan. La actividad estaba prevista para este martes 12 de agosto en la sede central del PJ, pero fue reprogramada para el 19 de agosto, tras una ola de reclamos de agrupaciones justicialistas que no fueron convocadas.

Según pudo saber este medio, el anuncio cayó como un baldazo de agua fría para una parte importante de la militancia universitaria. El viernes 8 de agosto apareció en Instagram una cuenta oficial de la JUP local, que difundió un flyer sobre el relanzamiento de la organización en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El problema: buena parte de las agrupaciones se enteró por esa publicación y no por una invitación formal.

El descontento se sintió fuerte en los espacios alineados con el senador Sergio Uñac, en sectores del peronismo clásico y en Patria Grande, el espacio de Juan Grabois, que tuvo un rol clave en la reelección del rector Tadeo Berenguer pero que tampoco fue tenido en cuenta en la convocatoria. El dato político detrás de la molestia es que el secretario general de la JUP a nivel nacional, el sanjuanino Juan Pablo Gómez, responde a la agrupación Ideas, ligada al exgobernador José Luis Gioja.

La tensión se suma a un clima ya cargado en la UNSJ, donde días atrás hubo un cruce entre agrupaciones peronistas por la falta de elecciones en la Federación Universitaria. Tras las críticas de Creando, Hacer por Todos, Identidad Universitaria y Bitácora, finalmente se convocó a comicios para el 27 de agosto. Con ese conflicto en aparente tregua, el desembarco de la JUP reactivó viejas disputas.

El presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano, dio el visto bueno para que el acto se hiciera en la sede partidaria, aunque según fuentes consultadas “no conoce la rosca interna de la UNSJ”. Eso alimentó el malestar de quienes se sienten excluidos. “¿Y el respeto a la unidad del PJ?”, fue una de las preguntas que circuló en grupos de WhatsApp militantes.