Tarde de fuego: dos incendios encendieron la alarma en Rawson y Pocito

La siesta de este jueves estuvo lejos de ser tranquila para los vecinos de Rawson y Pocito. En apenas unas horas, dos incendios pusieron en alerta a la zona y obligaron a un intenso despliegue de bomberos y Protección Civil.

El primero se registró en una casa ubicada en Calle 5 Vieja y América, en el Médano de Oro. Allí, por motivos que aún se investigan, las llamas comenzaron en una habitación. La brigada de Protección Civil de Rawson, bajo el mando de Alfredo Páez, logró sofocar el fuego antes de que se expandiera, limitando las pérdidas a ese único espacio.

Casi en simultáneo, sobre Ruta 40 entre calles 10 y 11 en Pocito, un segundo siniestro mantenía ocupados a los Bomberos Voluntarios del departamento. Según vecinos, las lenguas de fuego superaban los 30 metros de altura y avanzaban con intensidad, lo que demandó un trabajo arduo para controlarlas.

Dos episodios que, aunque distintos, encendieron la preocupación en la comunidad y recordaron la importancia de una respuesta rápida ante emergencias.