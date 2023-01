Las jugadas de Franco Aranda: alianzas y estrategias para pelearle los votos a Uñac

Ya en octubre del año pasado Franco Aranda , principal referente del Frente Renovador, el partido que lo tiene como principal cabecilla a Sergio Massa a nivel nacional, había adelantado en Paren las Rotativas que estaban trabajando en un armado electoral para el 2023, pero no descartaba ir por fuera del frente del oficialismo. En las últimas horas trascendió que no solo siguen las intenciones de pelearle los votos al actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, sino que además estaría “coqueteando” con un político que pesa fuerte en la provincia, como es José Luis Gioja.

En un primer momento se especulaba con la posibilidad que Aranda con el Frente Renovador jugarán con la oposición, precisamente con Juntos por el Cambio. Ante ello, el mismo Aranda comentó en su momento “Massa me ha dado autonomía en San Juan, pero hacer un acuerdo con el PRO hoy no lo veo. No es momento de tomar decisiones, recién cuando haya fecha de elecciones estaremos en condiciones de decidir, pero hoy no lo veo”.