Aranda dijo que arma el partido de Massa en San Juan en el Frente Todos pero, ¿podría ser con otro?

El ex intendente Franco Aranda estuvo en Paren las Rotativas y contó cómo viene el armado político del Frente Renovador en San Juan, sus aspiraciones como candidato y el rol del partido dentro del Frente de Todos.

El dirigente político reconoció que, si bien el Frente Renovador está dentro del Frente de Todos, "cuando haya fecha de elecciones se tendrán que armar los nuevos frentes. No descartamos ir por fuera", manifestó. Aranda remarcó que "hay diálogo con todos" y que hay un armado "en más de diez departamentos, con conversaciones muy avanzadas".

Aranda también habló sobre el rol de Graciela Caselles en el partido de Sergio Massa. "Yo no me voy a meter en la institucionalidad del Bloquismo. Graciela tiene experiencia y sabrá lo que está haciendo, me parece que ella tampoco ha ocultado nada, ha expresado que quiere ser candidata a intendente de la Capital", cerró.