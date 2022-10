Un sector de Juntos por el Cambio quiere que Aranda compita dentro del frente opositor

Claro que el escenario es distinto al del 2015. En ese momento, Massa peleado con Cristina no tenía posibilidad de competir desde adentro. Armó alianza con Juan Manuel De la Sota y fue a una interesante PASO en el país para la candidatura presidencial. En esa oportunidad, fue recibido por quien fuera candidato a gobernador en San Juan, el senador Roberto Basualdo. Con su regreso al peronismo, cambiaron los frentes pero no en todas las provincias. En Mendoza los principales referentes de Massa están en Cambiemos aunque haya habido un relanzamiento del Frente Renovador en marzo pasado.

En este contexto, no sería descabellado que Franco Aranda, principal referente de Massa en San Juan, pudiera competir dentro de Juntos para el Cambio. Hay sectores que lo descartan de plano, como por ejemplo ACTUAR. Pero para la cúpula del PRO, sería una posibilidad que celebrarían. “Nos gustaría que el Frente Renovador compita como lema en Juntos para el Cambio”, aseguró sin vueltas un dirigente importante del PRO.

Aranda no lo ve imposible, porque la “política es el arte de lo posible”, según su propia definición, pero sí "muy difícil". “Massa me ha dado autonomía en San Juan, pero hacer un acuerdo con el PRO hoy no lo veo. No es momento de tomar decisiones, recién cuando haya fecha de elecciones estaremos en condiciones de decidir, pero hoy no lo veo”, dijo sin descartarlo de plano.

La definición de la fecha en la que los sanjuaninos irán a las urnas será clave para los armados. Lo cierto es que en julio pasado Massa dio a la orden a sus referentes provinciales que tengan armados propios en todas las provincias. La revolución renovadora empezó a la caza de dirigentes y también a buscar a aquellos massistas que quedaron dentro de las estructuras opositoras al peronismo dentro de las provincias.

El Frente Renovador en San Juan cuenta con un bunker en una coqueta zona de Desamparados. Ya tiene armado propio en varios departamentos, en algunos -como en Rawson incluyó a un funcionario que pegó el portazo (Elías Robert)- y en otros, está en pleno proceso de construcción. Falta mucho, pero lo que hoy no descartan es que tendrán “candidato a gobernador” propio.