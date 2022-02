Franco Aranda, en modo zen: el armado del Frente Renovador, “bastión en Capital” y reivindicación de la Peatonal

Franco Aranda viajó a la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada para reunirse con el líder del espacio, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y recibir instrucciones. Aseguró tener la orden de construir el Frente Renovador en San Juan. La estrategia: entablar diálogo con dirigentes del amplio espectro político local. La idea: fortalecer el Frente de Todos y trabajar por un Massa 2023. El ex intendente de la Capital encara las labores en modo zen, al menos en el discurso. Repitió la palabra “aprendizaje” para calificar la derrota contra Emilio Baistrocchi en 2019. Habló del fuego amigo y del rol de su esposa, Alejandra Caneva.

A Aranda los hechos se le precipitaron muy rápido. El anuncio de la precandidatura del entonces ministro de Gobierno local Baistrocchi en Capital le pateó el tablero. Se decidió a jugar de todas formas e intentar reelegir. Pero el esquema político cambió y la correlación de fuerzas no estaba de su lado. Tuvo una gestión convulsionada por un enfrentamiento con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), la figura de su esposa como funcionaria en la Municipalidad, que fue discutida por propios y extraños, y la reconstrucción de la Peatonal, para muchos la insignia de su derrota. También tuvo su peso la mala relación con las cuatro Juntas Departamentales justicialistas que tiene el distrito.

El Frente Renovador, tras la dura derrota -cayó con el 35,5% contra el 64,5%-, fue el refugio para quedarse al margen de la interna peronista en San Juan. Aranda y Massa son cercanos, se conocen de la época en que el tigrense era titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y el sanjuanino estaba a cargo de la delegación de la Ciudad de San Juan. Forjaron un vínculo político y luego del 2019 hubo varios amagues sobre la posibilidad de “bajar” el sello del Fr a la provincia. Hubo charlas, reuniones, incluso con el gobernador Sergio Uñac, quien le dio el visto bueno en calidad de líder del Frente de Todos. “La orden es un armado provincial, naturalmente mi bastión es Capital, pero estamos conversando con dirigentes de varios departamentos”, dijo a este diario.

Aranda estaba convocado a participar del Congreso Nacional del Frente Renovador a fines de febrero. Pero los tiempos que corren en la política nacional aplazaron el encuentro. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara baja tienen ocupado a Massa. No obstante, el 17 de febrero, el jefe de Gabinete de la Cámara, Raúl Pérez, lo recibió en su despacho en el recinto. Y el 18 concretó la reunión con el jefe del espacio. La foto se subió a las redes sociales del sanjuanino y las publicaciones empezaron a multiplicarse.

Reapareció en un momento complejo para el peronismo capitalino. El resultado de las elecciones legislativas nacionales en el distrito fue negativo. Juntos por el Cambio se impuso con el 56,9% a un 28,6% de los votos. Hay concejales, que también son o fueron presidentes de Juntas, que no tienen buena relación con sus pares, como Mirta Ormeño, de Concepción. Así lo publicó este diario. Y para Aranda, “después de semejante derrota, hay que ayudar al intendente”. Dijo que no le causó satisfacción, que por el contrario “hay que colaborar entre todos de una manera constructiva”. Definió la rivalidad en las primarias del 2019 con el actual jefe comunal como “cosas de la política,”. Pero aseguró que hubo “fuego amigo” con el tema de la Peatonal y que pesó el distanciamiento con Marcelo Lima, quien fue clave en su ascenso en 2015.

El ex comunero, que en la actualidad integra el Directorio del Banco San Juan como representante del Gobierno local, defendió su obra emblema, aunque reconoció que quizá hoy estaría al frente de la Municipalidad de no haber sido por ella. “La Peatonal es una obra más que decente, si se compara la Peatonal de San Juan con cualquier otra de la Argentina, se van a quedar con la de San Juan porque es hermosa”, enfatizó. “Me atacaron, me la tiraron por encima, hubo complicidad de muchos sectores”, cerró.

“Algunos me dicen que, a lo mejor, el error mío fue el tiempo, y la verdad que uno no puede estar especulando por cuestiones políticas”, comentó. Acto seguido, reflexionó sobre el costo político que le trajo inaugurar la obra que costó 47 millones de pesos: “Si yo no hubiera hecho la Peatonal, a lo mejor seguiría siendo intendente”. Sin embargo, “en la gestión siguiente no lo hubiese podido hacer por la pandemia”. “Hubiésemos privado a los sanjuaninos de una Peatonal hermosa como la que tenemos hoy”, sentenció.

La Peatonal de la Ciudad de San Juan, el eje de la derrota.

El ex intendente no consideró que haya tenido fallas en su gestión. “Estoy muy conforme”, dijo. ¿Quedó algo en el tintero? “Sí, quedaron cosas por hacer por falta de recursos, la Nación no nos aprobó ni uno de los proyectos que le presentamos”. Cabe recordar que Aranda convivió con la presidencia de Mauricio Macri, gestión en la que no recibieron ATN los municipios gobernados por el peronismo.

Sobre los enfrentamientos internos que se dieron por el rol de su esposa como secretaria Legislativa del Concejo Deliberante respondió que quienes dijeron que su pareja no estaba preparada para ese puesto son “misóginos y machistas”. “Trataron de pegarme a través de mi mujer”, apuntó con dureza. “El curriculum de ella estaba sobrado, es una profesional, abogada, con cuatro idiomas, con dos masters, y con mucha militancia política”, defendió, y agregó: “No estoy arrepentido, por el contrario, estoy orgulloso”. Además, indicó que Alejandra Canevas dirigirá el área de Mujeres y género del Frente Renovador.

Contrapunto por la rotura de un caño en la Peatonal

Esta semana, la empresa Energía San Juan le informó a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) y la Municipalidad de Capital que había fallas en uno de los transformadores ubicados debajo de la Peatonal, precisamente en calle Rivadavia y General Acha.

Osse revisó y detectó una pérdida por la rotura de un caño que riega la arboleda. Según señalaron, el caño estaba empotrado en el hormigón que contiene al transformador de la distribuidora de energía.

Ya está arreglado. Desde la Municipalidad señalaron que el desperfecto ocurrió por una falla en la esquematización de la nueva Peatonal, inaugurada por la gestión de Franco Aranda.

El ex intendente contestó en el programa radial Un día en el paraíso, “yo la dejé andando, funcionando, linda y bien”. “Cuando nosotros hicimos la obra, a quien le correspondía todo el control de los caños de agua era a Osse, es más, nos demoramos dos meses más por Osse. Pero claro, se rompe un caño en una calle y la culpa es de Osse, y cuando se rompe un caño en la Peatonal, después de dos años, la culpa es mía”, dijo.

¿A favor o en contra de las Paso?

La Legislatura sanjuanina aprobó por mayoría la modificación del Código Electoral con la consecuente eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). Generó malestar en algunos sectores de la política local que recurrieron a la Justicia para frenar la medida. Aranda tiene su mirada personal que está basada en su trayectoria. "Llegué a la Intendencia de la Capital porque existían las Paso, si no, no hubiese tenido chance alguna. Y me fui de la Municipalidad también por las Paso. Como herramienta democrática, en mi caso personal, me sirvió", comentó.

La imagen de Massa en San Juan

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, estrecho colaborador presidencial y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fue medido en San Juan. Era parte de una encuesta nacional publicada por CB Consultora. Los datos son de noviembre del 2021. Los más reciente del tigrense en la provincia. Massa tiene un 32,8% de imagen positiva, contra un 52,6% de negativa y un 14,6% que prefirieron no opinar sobre él.