José Luis Gioja: "Quiero ser el próximo gobernador de San Juan"

Las imágenes dieron vueltas por las redes sociales y este diario pudo acceder al entorno del ex gobernador para confirmar que se trata de un video fidedigno. Fue un evento donde estuvo rodeado de las principales figuras de su espacio en Rawson. De hecho, se puede ver al presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, y los concejales Romina Ríos y Juan Raed.

"Siento la necesidad de devolverle a los sanjuaninos y a los peronistas lo que los sanjuaninos y los peronistas me dieron", expresó a viva voz. Luego dijo que buscará suceder a Sergio Uñac "para hacer lo que falta, lo que se necesita".

Este diario anticipó la decisión del legislador nacional. En el programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan-, Gioja fue contundente ante la consulta sobre si iría o no por la Gobernación: "Nunca le saqué el traste a la jeringa".

También expresó en ese momento algunas críticas a Uñac. "Ha habido una conducción que no ha sabido convocar al conjunto, que ha permitido divisiones, fugas y demás. Están gobernando la provincia y no han tenido la grandeza de convocar. El que conduce tiene que saber que siempre hay alguno al que hay que llamar. Porque el que conduce tiene que estar por arriba, en el sentido de que hay que poner la oreja a todos y no sentirse un rey", lanzó.