Las ideas que defiende el "brazo armado" de Milei y los enemigos que puso en la mira

El diputado nacional Santiago Santurio sonrió al empezar el sábado su discurso en el salón de San Miguel donde se lanzaba la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo. “Muchos medios nos van a decir que somos demasiados hombres. Así que les voy a pedir que se autoperciban mujeres por un rato, así evitamos esas críticas pelotudas que nos hacen”. Desde el público llovieron gritos irónicos y algún piropo de jóvenes que le seguían el juego. “Tenían que volverse minas, no putos, boludo”, respondió Santurio.

“Los años que vienen son de pura gloria, de victoria, pero también de mucho combate, porque las verdaderas contradicciones políticas por fin están emergiendo”, dijo Laje, autor de la disertación más larga (poco más de media hora) en un ambiente azotado por un calor agobiante. A su juicio, la Argentina está partida entre los buenos y los malos. “Podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal; sabemos quién está en cada bando por primera vez en la historia. De un lado estamos los que defendemos la vida y la dignidad humana; y del otro lado están los zurdos hijos de puta”. Lo ovacionaron. “Lo mínimo que podemos hacer con ellos es insultarlos y si quieren llorar que lloren”.

Fue él quien definió con detalle los valores en pugna en la “batalla cultural” que propone. “Nuestros valores empiezan a disputar realmente contra los otros. El valor de la libertad contra el valor del estatismo. El valor de la propiedad contra el valor de los parásitos. El valor de la familia contra el valor de los pervertidos sexuales que quieren reventarles la cabeza a los niñitos en la provincia de Buenos Aires con esos manuales de mierda que reparte Kicillof. El valor de la virilidad contra el valor de la víctima perpetua. El valor de la vida contra el de los pañuelitos verdes”.

image.png Una imagen del acto de las Fuerzas del Cielo, en la Sociedad Italiana de San Miguel.

Describió como males impuestos por la izquierda para dominar a las sociedades el feminismo radical, la ideología de género, el indigenismo, el ambientalismo radical, el racismo invertido, el globalismo. “Todas esas causas pueden hacer un daño tremendo. Configura a una persona a ser hostil a un gobierno de derecha. No pensemos que el pueblo va a entenderlo todo porque puede cambiar su iPhone una vez por año. Necesitamos enfrentar todas las agendas de nuestros enemigos”.

No faltó, como era de esperar, la crítica al periodismo tradicional. Laje personalizó en Marcelo Longobardi (“vayan a ver cuántas visitas tiene su canal de YouTube”, dijo). “A estos tipos nadie los quería escuchar y éramos esclavos de una caja boba, con dos o tres canales para hacer zapping. La gente puteaba al televisor porque no le podía hablar al tipo. Pero llegó Twitter. Y ahora tenemos a todo el periodismo suplicando una intervención estatal en las redes sociales”. Retomó el concepto de los “periodistas ensobrados”, tan habitual en Milei, y afirmó: “Se han ganado el legítimo odio de toda la sociedad civil”.

También les dedicó un párrafo a los “falsos empresarios” que hicieron su dinero con negocios turbios con el Estado. “Están viviendo sus últimos suspiros”, advirtió, con una vehemencia que no tuvo durante la cena de presentación de la Fundación Faro, a la que asistieron -previo pago de entre 20.000 y 40.000 dólares por cubierto- decenas de históricos contratistas del Estado, como el exministro José Luis Manzano. No se olvidó de lo que Milei llama “econochantas” y aludió al liberal Roberto Cachanosky.

Retomó también una consigna que Milei le atribuyó en aquella presentación a su asesor Santiago Caputo: “Nosotros somos el partido de los trabajadores. Ellos, el partido del Estado”.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, tomó el micrófono para reclamar “lealtad y organización”. Llamó a los asistentes a no ser plateistas que la miran de afuera. “Cada uno de nosotros es un soldado de este ejército. Esa actitud se tiene que ver en la práctica y tenemos que estar con el Presidente escudo con escudo. La fuerza de la legión se basa en la unidad de los escudos. No podemos permitir que nos dividan, que nos separen, cuando se viene una batalla decisiva. Hay que cerrar escudos con él, porque van a ir por él.

Y denunció a “las larvitas de la política que saltan al barco que flota”. No fue el único que pidió “pureza ideológica y gratitud” con los que estuvieron desde el principio, lo que sonó a un tiro por elevación al Pro de cara a la definición de las listas electorales de 2025.

El legislador bonaerense Agustín Romo, muy cercano a Caputo, recogió el guante, al hablar de “los amarillos” que según él pagaban para desprestigiar a Milei en los medios durante la campaña y de los “nuevos amigos del campeón” que empezaron a reclamar cargos después del triunfo electoral.

Simbología romana

El escenario estaba iluminado con luz tenue y adornado con carteles verticales de simbología romana y consignas como “propiedad”, “libertad”, “vida” y “Argentina será el faro que ilumina al mundo”. Romo reveló que quien les había conseguido el salón de la Sociedad Italiana de San Miguel fue el senador bonaerense (ex Juntos por el Cambio) Joaquín de la Torre, exintendente de la localidad. Lo invitó a subir al estrado, pero no quedó en claro si estaba en el lugar en ese momento.

image.png El anuncio del lanzamiento oficial de la agrupación "Las fuerzas del cielo"

Otro de los oradores fue el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, que a sus 29 años gana influencia en la Cancillería. Explicó que a los militantes de esta agrupación los unen tres valores: la vida, la libertad y la propiedad privada. “Eso sabemos que es la batalla de las ideas, pero también basado en tres conceptos que van a hacer que defendamos la civilización occidental: Dios, Patria y Familia”, dijo, al citar un viejo eslogan que en Europa todavía despierta resquemores por haber sido una consigna comunicacional del fascismo en la Italia de Mussolini.

“El 2025 es muy importante porque es el primer paso hacia 2027, cuando vamos a tener la reelección del Presidente, en la que ya tenemos que estar pensando. Vamos a ganar la provincia y tendremos un gobierno liberal. ¡Le vamos a ganar a Kicillof, lo vamos a sacar a patadas! No nos dejemos correr con lo que diga la prensa, porque estamos en el camino correcto. Hay una nueva Argentina”. Milei, insistió, “es el faro del mundo” con su lucha contra la Agenda 2030 impulsada por las Naciones Unidas.

El streamer Mariano Pérez pidió también hablar. “Me honra estar aquí como periodista independiente y aportar algo de imparcialidad”, dijo, con aparente ironía. “Como siempre dicen los mamapautas del periodismo tradicional, que nos acusan de ser trolls pagos, les demostramos que somos muchos los que estamos detrás del teclado”, enfatizó. En otro tramo de su breve alocución, afirmó: “Los periodistas son todos multimillonarios. No me cierra cuando saco la cuenta de los sueldos”. No se privó de recomendarles a todos “meterse en la batalla electoral”.

Santurio coincidió en el llamado. Le añadió una dimensión religiosa que enlaza con el nombre de las Fuerzas del Cielo. “Los macabeos estaban sometidos durante el imperio griego, que sometió su cultura, su idioma y su religión. A nosotros nos dominó el partido del Estado, nos quitó el derecho a la vida, al empleo y a la propiedad. El ejército macabeo resistió. No tenían recursos, pero se enfrentaron igual. Eran cinco gordos de Twitter contra el imperio griego”.

Rechazó la despenalización del aborto (la llamó “ley de mierda”), la cuarentena de Alberto Fernández y la corrupción kirchnerista. “No importa la cantidad que seamos: nosotros tenemos convicción y ellos, conveniencias. Y la convicción siempre les va a ganar”.

Otro funcionario tuvo su minuto de exposición fue Juan Pablo Carreira, fundador del portal La Derecha Diario, tuitero conocido como JuanDoe y actual director nacional de Comunicación Digital, con oficina en Casa Rosada. “Milei fue el primero en verla, nosotros lo acompañamos en su camino, hoy esto es la culminación de todo eso”, dijo. Desde el público empezaron a cantarle una canción que decía algo así como “Muchas gracias, JuanDoe, muchas gracias, JuanDoe / vos nos diste el diario, vos nos diste alegría / lo que hiciste por Javo no se olvida en la vida / no se olvida en la vida”.

Del discurso del Gordo Dan se hablaría durante todo el fin de semana, a raíz de la alusión al “brazo armado”, por mucho que los presentes lo limitaron a las armas digitales. Él hizo que el público recitara co mo un rezo pagano la definición de liberalismo de Alberto Benegas Lynch (h) que suele repetir Milei. Y después definió así el momento político: “Todas las ramas del liberalismo están convergiendo y empujando para el mismo lado. Cuando al liberalismo más clásico le metés una dosis de bilardismo ya en el mundo te empiezan a llamar ultraderecha. Yo creo simplemente que la derecha es liberal. Los zurdos no conocen todas las divisiones que teníamos nosotros antes de llegar al poder. La llegada de Javier Milei nos ha unido y nos ha dado fuerza para defender al Presidente hasta con la vida misma”.

El cierre fue desbordante con todos los asistentes, en abrumadora mayoría hombres jóvenes empapados de sudor, cantando la cortina de apertura del programa de streaming de Parisini, cuya letra dice: “Me chupa la pija la opinión de los kukas / es exactamente lo que voté”.

