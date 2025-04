Las fascinantes vivencias en Malvinas del "sanjuanino" Andrés Gazzo que se contarán en una película

"Le interesaron todas las cosas por las que pasamos lo que era la vida de dos personas a mucha distancia de su base. Al ser un cerro alto la sensación térmica a nivel del mar podía llegar a 4 grados u 8 grados bajo cero, en altura con viento como estábamos, a 20 grados bajo cero era lo normal. Condiciones muy duras. Un combatiente aislado no puede hacer juego para no adelantar su posición y sabíamos que si llegaba a pasar algo no podíamos arriesgar un helicóptero con dos pilotos, uno o dos tripulantes más como artilleros y el propio helicóptero para salvar a dos personas. Entonces sabíamos que estábamos a nuestra suerte. Todo eso le interesó", contó el veterano de guerra.

WhatsApp Image 2025-04-01 at 13.50.37 (4).jpeg

Productora inglesa, corazón argentino

Todo empezó hace unos meses cuando el director contactó por mail a Gazzo. "Patricio Orozco, es argentino, vive en Londres, tiene una productora llamada Próspero Producciones, ha hecho obras teatrales acá en Argentina y muchas también en Londres. Viajó para acá, pasó por la editorial Argentinidad, compró algunos libros y le llamó la atención la tapa de mi libro. Volvía para Londres y de Ezeiza a su ciudad se leyó todo el libro. Entonces toma contacto conmigo para decir que realmente le pareció un libro excelente, no técnico sino cómo está relatado en presente, muy vivencial, de resaltar todo lo que son las virtudes humanas que hace que cualquier lector se meta en el personaje que está haciendo el relato del libro", recordó.

"Él, con su productora inglesa, pidió autorización para filmar allá con drones y con todo. Lo autorizaron", se alegró el ex combatiente. Si se da esta filmación en las Islas Malvinas será un hecho trascendental, no solo en lo artístico sino en lo político. Esto, porque en las Islas Malvinas son muy recelosos de las actividades que puedan realizar los argentinos, en particular las relacionadas con el conflicto armado de 1982.

image.png Patricio Orozco con Norma Aleandro en el Auditorio Nacional Sodre (Foto: Amalia Pedreiras).

Si se da, se podrá imaginar un helicóptero Chinook sobrevolando Puerto Argentino, que para los ingleses se llama Stanley. Se podrán hacer tomas con drones en el mismo lugar donde se dieron las luchas armadas hace 43 años. Habrá que esperar para ver si se materializan estos permisos.

La esencia del futuro film es el libro que Gazzo escribió en 2016 y se publicó en 2018. "Se llama Los nidos del Cóndor, porque Cóndor es la base aérea militar Cóndor en Pradera del Ganso, en Darwin, que es la zona donde yo estuve durante el conflicto. Nuestra base tenía el indicativo Cóndor, una base de aviones Pucará, helicópteros y artillería antiaérea. Y pusieron puestos de observadores adelantados, que se llamaban POAS, a los 360 grados con un oficial y un soldado a una determinada distancia de la base como alerta temprana en caso de ataques aéreos. De los cuatro compañeros de promoción que fuimos yo era el más chico en edad y en grado, tenía 21 años", recuerda una de sus vivencias.

Vivencias

"Se desplegaron los cuatro primeros puestos, yo enojado porque me había tenido que quedar en el puesto comando sin poder desplegar, pero me sirvió para aprender bien todo de la parte de comunicaciones y memorizar todas las cartas y mapas que había de la zona porque nuestros despliegues eran sin brújulas, sin cartas, sin nada por si llegábamos a caer prisioneros, que los británicos no tuvieran datos de documentación nuestra", contó.

image.png Andrés A. Gazzo (izquierda) en compañía de Mario E. Egurza. En Malvinas, ambos sirvieron en de Puestos de Observación Aérea en Pradera del Ganso (Foto: Arnaldo Favre).

"Nosotros llegamos un 26 de abril y algo a mí me decía que si yo fuera británico atacaría un primero de mayo sabiendo que el golpe psicológico en la gente iba a ser grande porque estaban todos de feriado en Argentina en sus domicilios, así que fuera de mis funciones dentro del puesto comando que era el centro de filtraje recibiendo las comunicaciones de los cuatro puestos ya desplegados, en el momento libre pedí ir a colaborar para trasvasar los tanques de combustible de los Pucará o traer los matafuegos a la zona, porque estaba seguro de que el primero de mayo. En las islas, 5 y pico de la tarde oscurece y me quedaba como hasta las 12 de la noche ayudando en esas actividades. Llegó el día primero de mayo y la intuición no falló: atacaron", dijo.

Producto de ese ataque, Gazzo recibió más de 30 heridas, pero se quedó a pelear. "No acepté la evacuación y, como decimos nosotros en Fuerza Aérea, 'todo se ata con alambre'. Hice todas las curaciones en las tres heridas más serias que tenía y seguimos adelante", relató. Ese día fallecieron un piloto con todos los mecánicos, entre ellos, Hugo Montaño, el primer sanjuanino muerto en combate en las Islas.

El 4 de mayo lo mandaron con un soldado al Monte Alberdi, que con 705 metros de altura es el punto más alto de las Islas Malvinas. "Nos dejan en helicóptero y mientras le digo al soldado que esconda todo el equipo nuestro pegado a la roca, empiezo a hacer observación y ahí nomás detecto el ingreso de aviones Harriers, a eso de 35 kilómetros de distancia, que eran puntos nomás. Y como resultado de esa observación e ir informando la progresión de ese avance vino el derribo del 4 de mayo donde Nick Taylor, que era el piloto, fallece", dice sobre el caso del primer piloto británico abatido en Pradera del Ganso.

gazzo.png

Resaltando virtudes no miserias

"Él dice que las películas hechas hasta la fecha siempre han resaltado miserias humanas, no virtudes. Estados Unidos u otros países han pasado guerras, pero jamás uno va a ver una película en la que se resalten las virtudes de todos los que fueron a combatir. Él considera, que él viviendo allá es totalmente distinta la sensación, la imagen y los comentarios que tiene de los veteranos de guerra argentinos por parte de los propios británicos que lucharon con ellos", apuntó el ex soldado y referente de la Asociación 2 de abril.

Orozco también le comentó que "charló conmigo un piloto de helicóptero que venían en el barco para las Islas apostando cuántas horas iban a durar 'los gauchos' y 'los indios'. Y él les dijo 'guarda, porque tuvimos dos invasiones y también tuvimos la Vuelta de Obligado donde nos paliciaron las tres veces. Si esto hubiese sido un continente, fracasábamos de arranque. A lo mejor, siendo una isla, podemos llegar a tener más suerte, pero no subestimemos'. Y bueno, el 2 de mayo, cuando hundieron a su nave insignia, el HMS Sheffield, ahí se dieron cuenta que la cuestión era totalmente distinta y mucho respeto por el valor desenvuelto".

En definitiva, si se cumple la promesa de Orozco, va a ser una película rodada por un argentino en parte en las Islas Malvinas. "Este productor ha tenido contacto con mucha gente, entonces él aprecia que no se resaltaron virtudes humanas que hubo durante la guerra y muchas incluso reconocidas por el propio enemigo y otras mismas entre enemigos en pleno combate", analizó Gazzo.

¿Puede ayudar a cerrar heridas esta película? "Él cree que las heridas entre los veteranos de ambos países no están. Fue la última guerra del siglo pasado con códigos, con respeto, nada que ver con las atrocidades que uno ha podido apreciar después. Yo creo que siempre son cuestiones políticas, cada uno cumplíamos con un juramento de defender lo que teníamos que defender, independientemente de decisiones políticas, entonces por eso es el respeto que hay entre ellos y nosotros".

image.png

Contrato firmado

Embed - Andrés Gazzo ex combatiente de Malvinas

Gazzo ya firmó el contrato autorizando a hacer el film basado en su libro, con acceso al 15 % de las ganancias. En septiembre volverá a Argentina el realizador con su equipo. Están viendo locaciones en Argentina. Hay dos lugares. Uno en el Sur, en Santa Cruz, y uno en la provincia de Buenos Aires, Azul, donde a él le han dicho que son zonas muy parecidas a Malvinas, porque son cerros bajos, con mucha piedra, entonces vamos a recorrer todos esos lugares para ver", afirmó el ex combatiente.

El director pidió a Gazzo que esté en la preproducción e incluso durante la filmación. Esto ilusiona al veterano de guerra que nunca pudo regresar por su cuenta ni en ninguno de los viajes que hizo el Gobierno de San Juan durante la gestión de Sergio Uñac a las Islas porque cedió el lugar a otros veteranos.

Cuando le preguntan qué actor le gustaría que lo interpretase, dice que no tiene la más remota idea. "Van a tener que buscar gente que sea joven, todos estábamos entre los 18 y 24 años de edad", remarcó.

Sobre cuándo podrían estrenar esta película, Gazzo dijo que "yo calculo que este año no, porque van a esperar el invierno para aprovechar nieve para hacer las últimas filmaciones. Así que si la llegan a hacer, supongo que puede llegar a ser fines del 2026", se esperanza el ex soldado cuya vida se podría redescubrir eternamente en un cine.